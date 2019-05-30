Александр Мисько: «Главное, чтобы была музыка»

Интервью

Дата выпуска: 30.05.2019

Фингерстайл — одно из самых популярных гитарных направлений в мире. Критики никак не могут дать ему чёткое определение, а гитаристы продолжают изобретать всё новые приёмы. Двадцатидвухлетний Александр Мисько — один из самых ярких представителей фингерстайла в России. Популярность музыкант обрёл в интернете: выложил несколько лет назад видео своей игры. Сегодня у него в подписчиках более 460 тысяч человек, а самое популярное видео набрало 7 миллионов просмотров. Не так давно гитарист завершил туры по Германии, Ирландии, Китаю и Италии, а теперь выступает на главном гитарном фестивале России — «Мире гитары». Наш корреспондент Никита Курочко встретился с Александром Мисько.

Н. Курочко: Как появилось твоё увлечение гитарой?

А. Мисько: Примерно в 12 лет родители подарили гитару на новый год. Я занимался три года с репетитором, так что романтичный период дворовых песен с друзьями пропустил. Выдающемся учеником не был, просто занимался, родители мотивировали. Попал к хорошему классическому педагогу Константину Кизимову, который дал мне необходимую базу, благодаря которой я овладел фингерстайлом. У меня были поставлены руки, я знал как играть и заниматься.

Н. Курочко: Если кто-то хочет научиться играть на гитаре, то обязательно нужна школа?

А. Мисько: База по-любому нужна. Чтобы с нуля импровизировать и разрабатывать собственный подход, который сработает, нужно быть особенным человеком. Я всегда акцентирую внимание, что преподаватель всё-таки желателен. Есть множество примеров, где люди достигали невероятных высот, занимаясь самостоятельно с нуля, без нотной грамоты, без курсов, без частных уроков, но это занимает больше времени. Преподаватель — дополнительный стимул заниматься регулярно, но самое важное — он видит твои ошибки, которые ты не замечаешь, потому что недостаточно опытен. Если какие-то ошибки закрепятся, и ты это поймёшь, придётся год отмотать назад: переставлять руки, переучивать базовые вещи. Это потеря времени.

Н. Курочко: Ты играешь на гитаре необычно — используешь палочки для суши, карандаши. Как к этому пришёл?

А. Мисько: Многие думают, что я что-то изобретаю, на самом деле, я грамотно ворую. Личных идей не очень много. Мой подход в том, что я беру отовсюду интересные приёмы и развиваю их в моём направлении. Перестройка гитары на ходу — тема из 60-х, когда это начали делать банджо-гитаристы в Америке. Играть палочкой для суши, карандашом, чем угодно ребристым, что может создать трение — это придумали в Бразилии ещё лет 20 назад и играют так достаточно долго. Просто это никогда не было на поверхности. Эти идеи можно дальше развивать. Всегда пытаюсь узнать, как делается приём, обычно напрямую контактирую с ребятами, которые играют или даже это изобрели. Так музыка становится разнообразной и интересной, тем более это такой простор для творчества. Моя музыка стоит на плечах моих вдохновителей, которых я изучал годами и которых до сих пор люблю. Думаю, так с каждым музыкантом. Если всё разложить на маленькие базовые составляющие, то можно увидеть откуда приёмы и идеи.

Н. Курочко: В чём особенности твоего стиля?

А. Мисько: Фингерстайл — гигантский набор приёмов. Некоторые называют его отдельным жанром, но на самом деле — это просто набор приёмов, который тебя не ограничивает в жанровом плане. Фингерстайлом можно играть джаз, рок, блюз, рэп — что угодно. Эти приёмы помогают донести музыкальные идеи, поэтому очень сложно дать определение фингерстайлу. Говорят, что это просто игра пальцами, но очевидно, что не всё, где мы играем пальцами — фингерстайл. Классическая гитара не фингерстайл, хотя есть все составляющие. Я считаю, что фингерстайл — всё-таки современная, как правило, авторская музыка. Всё вышло из авторской музыки в середине 80-х трудами выдающихся Майкла Хеджеса, Простора Рида, Джерри Рида, Чета Эткинса. Эти люди были новаторами. Для меня фингерстайл — расширенные возможности гитары. То, что делаю я или Максим Ярушкин — фингерстайл. Есть ещё Томми Эммануэль, хотя эту уже ближе к фингерпикингу. Это разные направления одного и того же технического набора. Здорово, что фингерстайл немного неопределяемый. Главное, чтобы за этим стояла музыка. Я предпочитаю нас всех называть музыкантами, ну или гитаристами. Ярлыки клеить, если только нужно продать музыку, полку в магазине обозначить, больше смысла в этом нет.

Н. Курочко: Сейчас у тебя около 460 тысяч подписчиков, что стало мотивацией залить первый ролик?

А. Мисько: Всегда играл для родителей. Так получилось, что моя школьная компания не разделила мой интерес, когда я начал играть музыку своих вдохновителей. Интернет стал выходом. Когда ты учишь, возникает желание поделиться. Без мыслей о славе или деньгах, да и по качеству роликов видно, что было желание просто поделиться. Не хватало достаточного отклика вокруг, а для начинающего музыканта это мотивация и стимул, когда другие начинают ценить то, чем ты занимаешься. Каналом толком года два занимаюсь, до этого качество скакало, со звуком было много экспериментов. Никогда не думал, что всё дойдёт до такого уровня, что смогу называть себя блогером. При этом считаю, что намного важнее выступать вживую. Интернет — прекрасное средство для продвижения, но не так всё просто. Канал — это здорово, но не по-настоящему: есть фонограмма, всё вылизано и вычищено до блеска, как и должен быть любой коммерческий продукт. Но вживую всё не так, вживую люди знакомятся со мной как с личностью, а не просто с очередным гитаристом без персоналий. Именно во время концертов набирается настоящая фан-база. Подписчики тоже хорошо, но я не знаю всех этих людей, и далеко не факт, что они пойдут на концерт. Я не могу это отследить. Даже при миллионах подписчиках не факт, что наберёшь в любом городе зал. А если выступать, набирать в каждом городе небольшую публику и стараться для неё, то я хотя бы могу надеется, что в следующий раз они приведут друзей. Так можно построить карьеру настоящего музыканта. Будучи блогером, у меня всегда есть возможность вообще не играть концерты и чувствовать себя прекрасно. Ролики, продажа музыки, стриминговые сервисы, продажа нот, мерчендайза, реклама — многие зарабатывают никогда не выступая. Но если хочешь выступать и доносить свою музыку для людей, а не пускать её в пустоту, то становишься придирчивым к выбору площадки. Раньше играл в барах, но теперь у меня есть выбор.

Н. Курочко: Как ты оказался на «Мире гитары»?



А. Мисько: Несколько месяцев назад меня пригласил художественный руководитель фестиваля Олег Акимов. К своему стыду, я даже не слышал об этом фестивале. Более того, не знаю большинство участников. Я живу в своём мирке, где слушаю музыку, занимаюсь тем, что мне интересно, и не взаимодействую ни с кем. Фингерстайл не далеко уходит от общего гитаризма, но это всё-таки настолько обособленный мир, который редко пересекается с другими. Поэтому буду только знакомиться с музыкантами фестиваля. Для меня это большая честь. Не знаю, заслуживаю ли я право тут быть, но хочу доказать это людям. Хочу показать, что не зря пригласили.

текст — Никита Курочко; фото — Ирина Родина