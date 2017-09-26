Нефильтрованное

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Интервью

Интервью

Дата выпуска: 26.09.2017

Одиннадцать региональных театров, оперы и балеты, мюзиклы и оперетты — три десятка лучших музыкальных спектаклей со всей России можно увидеть на главных музыкальных сценах Москвы. 26 сентября в российской столице открылся второй всероссийский фестиваль «Видеть музыку». Его идейный вдохновитель, президент Ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян рассказал корреспонденту радио «Орфей» Натали Сергеевой о том, чем плоха пастеризация в искусстве.

Натали Сергеева: Один из интереснейших, на мой взгляд, участников этого года — Алтайский театр, который привезёт спектакль «Ползунов». Расскажите, пожалуйста, об этом.

Георгий Исаакян: Главная миссия нашего фестиваля в том, чтобы каждый год открывать совершенно неизведанные территории. В прошлом году был потрясающий Музыкальный театр Кузбасса, совершенно фантастический проект свердловской Музкомедии с современным балетом, который одновременно является ещё и современным хором, уфимский театр с Генделем — казалось бы, совершенно неожиданное сочетание.

В этом году мы очень ждём Алтай, который уже несколько лет собирался, и мы никак не могли организовать этот приезд. Они привозят два спектакля в разных жанрах: оперетту и мюзикл. У нас будет возможность посмотреть, как театр работает в этих жанрах и, собственно, понять, чем живут очень многие провинциальные театры.

Ведь мы имеем лишь приблизительное представление о том, как формируется художественная политика и художественная культура в отдалённых регионах. Мы увидим целое созвездие сибирских театров: принимает участие и Иркутск, и Красноярск, и Новосибирск, и Улан-Удэ. Мы будем иметь очень яркое представительство этого гигантского региона.

"Жизнь несовместима с фильтром".

Натали Сергеева: В прошлом году каждый театр сам выбирал, что привозить на фестиваль. В этом году этот принцип сохранился?

Георгий Исаакян: Да. Я думаю, что он оправдал себя. Когда мы задумывали фестиваль, мы говорили о том, что нам не интересен чей-то взгляд на театр.Нам интересен сам театральный процесс. Нам не нужен чей-то отбор, который уже заранее формулирует, что хорошо, что плохо. Все мы взрослые люди и сами можем разобраться в этом. И я не думаю, что у нас есть основания не доверять директорам и художественным руководителям театров. Вряд ли кто-то обезумел и хочет показать на фестивале свой плохой спектакль. Эта история всё время обсуждается: «А почему у вас нет фильтра?» Потому что жизнь несовместима с фильтром. Мы всё время получаем какую-то дистиллированную информацию.

Здесь Ассоциация музыкальных театров России хотела бы видеть всю картину целиком, панораму жизни музыкальных театров со всеми их проблемами, недостатками, плюсами и минусами, потому что это и есть повод для разговора. Не чья-то интерпретация, а сама ситуация в театрах должна быть поводом для серьёзного анализа, разбора.

В течение фестиваля мы будем проводить круглые столы по разным жанрам музыкального театра именно для того, чтобы дать возможность критикам, теоретикам обсудить то, что они видели, рассказать театрам ту картину, которую сами театры, может быть, не до конца осознают изнутри.

"Мы не допустили ни одной ошибки".

Натали Сергеева: Какие ошибки прошлого фестиваля вы учли? Что нового по сравнению с прошлым годом ожидает зрителя?

Георгий Исаакян: Позволю себе быть высокомерным и сказать, что мы не допустили ни одной ошибки. Мне кажется, что был потрясающий фестиваль. Мы долго его придумывали, это не было случайным действием. Несколько лет мы обсуждали, пробовали, делали пилотные проекты. Поэтому фестиваль родился сразу и целиком.

С самого начала было потрясающее представительство всей страны от Якутска до Петрозаводска, спектакли в самых разных жанрах музыкального театра, куча открытий, множество практически неизвестных театров, трупп, артистов, которые буквально потрясли публику.

Кроме того московские театры проявили себя как потрясающие товарищи: открыли свои двери и предоставили сцены коллегам из регионов. Это знак высочайшего уровня театрального братства и дружбы. Поэтому я не думаю, что над такими вещами надо работать и что-то исправлять.

Поскольку фестиваль — это живой организм, нам хочется, чтобы он развивался и каждый раз представлял что-то новое. Поэтому внутри фестиваля стартует сразу несколько программ. Это программа «Режиссёрские чтения. Диалоги оперных режиссёров». Мне кажется, это интереснейшая программа: ведущие режиссёры, лидеры процесса в оперном театре будут встречаться друг с другом, спорить, пытаться осознать, что сегодня происходит в театре.

В фестиваль вошёл проект «Кооперация». Это сотрудничество современных композиторов и драматургов, которые будут показывать отрывки из своих будущих опер, для того чтобы директора и художественные руководители театров могли в будущем иметь заявку на создание произведений, говорящих с современным зрителем на современном языке.

Интереснейший проект «Opera Omnia» — академия старинной оперы под руководством выдающегося барочного арфиста Эндрю Лоуренса-Кинга — показывает в рамках фестиваля реконструкцию утерянной оперы Монтеверди «Ариадна». Помимо того что мы увидим широчайшую панораму жизни музыкальных театров страны, мы получим огромное количество пищи для размышлений в самых разных направлениях деятельности музыкального театра сегодня.

Полное расписание спектаклей второго фестиваля «Видеть музыку» можно посмотреть на сайте Ассоциации музыкальных театров России.