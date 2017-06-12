Играть ногами – это естественно!

Гость в эфире







Гости прямого эфира радиостанции "Орфей"

«Ещё ни один человек не бросил орган из-за того, что у него не получалось играть ногами. Играть ногами – это естественно!» – утверждает гостья радио «Орфей» Народная артистка России, профессор Московской консерватории, солистка Ярославской филармонии, органистка Любовь Шишханова.

В четверг, 29 июня, в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Любови Башировны – «Юбилейный органный марафон». В этот вечер прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка, Жана Лангле, Иоганнеса Брамса и Юрия Буцко, музыка которого сочетает в себе как европейские традиции, так и исконно русские: знаменный распев, колокольный звон.

О программе концерта, а также о некоторых секретах игры на органе мы поговорим с Любовью Шишхановой в прямом эфире в эту среду, 21 июня, в 16:00.