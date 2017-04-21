Саратовской консерватории – 105 лет

Радиопрограмма: Гость в эфире







Гости прямого эфира радиостанции "Орфей"

«Концерты на подушках», флешмобы на центральных улицах города и кофе под музыку Баха – Саратовская консерватория отмечает свой 105-й день рождения большим фестивалем. О ближайших планах и о том, чем сегодня живёт один из старейших музыкальных вузов страны, в эфире радио «Орфей» ведущий Алексей Барабанов поговорил с ректором консерватории – доцентом кафедры хорового дирижирования Александром Занориным.

Ректор Саратовской консерватории, доцент кафедры хорового дирижирования Александр Занорин

Александр Занорин: "В честь своего юбилея консерватория даёт необычные концерты. Мы заявили о некоторых новых формах. Например, «Музыка в пространстве города». Этот проект включает несколько направлений. Одно из них – «Менестрели XXI века». Мы возрождаем средневековую традицию уличных музыкантов, но в их роли выступают наши творческие коллективы, молодёжь, наши студенты, которые поют и играют на улицах города. И тем самым мы привлекаем широкий круг слушателей.

Еще у нас есть новая форма концерта – «концерт на подушках». Это свободная форма приятного времяпреровождения. Когда звучит классическая музыка, а зрители могут познакомиться с экспозицией музея Саратовской консерватории, который мы недавно открыли к 105-летию, а также поучаствовать в различных акциях, почитать книги. Мы рассчитываем, что эта новая форма привлечет молодёжь в концертные залы".