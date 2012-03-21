В эфире «Экспомузыка». Прокофьев и Штембер

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 18.12.2019

Сергей Прокофьев любил дарить свои фотографии с дарственными надписями. В личном фонде композитора в Музее музыки хранится одна из них, на которой значится: «Коке Штемберу в память нашей приятной встречи в Америке. Прокофьев. 1930-й год».

Кока, или Николай Штембер – пианист, любимый ученик и племянник пианиста и композитора Николая Метнера. Он родился в Москве в 1892 году. Музыке начал учиться в Московском филармоническом училище в классе Александра Гольденвейзера. В 1907 году семья переехала в столицу империи, и Николай продолжил учебу в Петербургской консерватории. Там он встретил своих будущих друзей: Сергея Прокофьева, Бориса Захарова, Александра Боровского, Иосифа Ахрона. С Прокофьевым они сразу подружились, музицировали с листа в 4 руки, занимались спортом в модном гимнастическом обществе «Сокол». В дневнике за 1910 год Прокофьев отзывается о своем новом друге так: «Штембер – юноша лет двадцати, некрасивый, очень серьезный, скромный, но весьма независимый, симпатичный малый, хотя и не без оговорки». А спустя три года такая запись: «На ученический вечер пошел с мамой, которая тоже хотела послушать, как играет Штембер ... Отличный пианист!».

Но учеба в Петербургской консерватории как-то не ладилась. Ради уроков с обожаемым дядей – Николаем Метнером – Штембер вернулся в Москву и под его руководством окончил Московскую консерваторию с золотой медалью. Правда, на знаменитой доске золотых медалистов в фойе Малого зала Московской консерватории имени Николая Штембера нет – в чехарде революционных событий 1917 года пианист не успел получить заслуженную награду.

В 1920 году Штембер уехал в Америку. Поначалу ему приходилось играть на загородных пикниках за бесплатную еду, работать аккомпаниатором в балетной школе. Выручила встреча с певицей Ниной Кошиц и приглашение выступать вместе с ней. В качестве пианиста-аккомпаниатора Штембер объездил с концертами всю Америку и Канаду, пока не обосновался в Нью-Йорке и зажил более спокойной жизнью преподавателя.

О какой встрече со Штембером пишет Прокофьев на фотографии? Опять обратимся к дневнику композитора: «28 марта 1930 года, Нью-Йорк, перед отплытием во Францию. Провожали нас Дукельский и Кока Штембер, который совал в руку часы и говорил: «Поедешь в Россию, так передай моей сестре Наде; понимаешь, не Соне, а Наде; Наде, а не Соне. Так что я, в конце концов, спутался, кому надо передать».

Сведений о дальнейших встречах Прокофьева и Штембера обнаружить не удалось. Возможно, весной 1930 года они виделись в последний раз.

Уникальные фотографии – это важная часть истории музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.