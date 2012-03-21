В эфире «Экспомузыка». Концертный рояль фирмы «Эрар»

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 17.12.2019

Одна из жемчужин музейной коллекции – роскошный белый рояль фирмы «Себастьян Эрар», изготовленный в Париже в 1867 году. В его конструкции воплотились все достижения техники и дизайна фортепианного строительства той эпохи.

В орнаменте и декоре корпуса использованы античные мотивы. Внутренние деревянные детали изготовлены из редкого клена «птичий глаз», который ценится из-за своей декоративности и плотности. В его уникальной текстуре встречаются небольшие вкрапления, напоминающие глаза диковинных птиц.

Основатель фирмы Себастьян Эрар внес значительный вклад в усовершенствование фортепиано. Известность Эрару принесло изобретение «механического клавесина», а в 1777 году он построил первое во Франции фортепьяно. В эти же годы, совместно со своим братом Жаном Батистом, Себастьян Эрар основал предприятие, вскоре ставшее одним из лучших в Европе. Братьям Эрар покровительствовали Наполеон и король Англии Георг IV. Поставляя инструменты для резиденций европейских монархов, мастера должны были учитывать вкусы правящих особ. Поэтому рояли фирмы отличались богатством внешнего оформления, это же можно сказать и об инструменте из коллекции музея музыки.

Важнейшим изобретением Эрара явилась так называемая «механика двойной репетиции», или в более точном переводе с французского — «двойная беглость». Она дает исполнителю возможность многократно повторять удары по одной и той же клавише, не отрывая от нее пальца. При этом достаточно использовать только половину хода клавиши – это позволяет исполнять виртуозные пассажи, требующие подвижного механизма, чувствительного к малейшему прикосновению. Считается, что гениальная находка Эрара была вызвана к жизни игрой величайшего пианиста 19-го века Ференца Листа.

Впервые изобретение французского мастера предстало перед публикой в 1823 году на Парижской выставке, вызвав много шума, а также подражаний и доработок в дальнейшем. Сложность первоначальной конструкции, процесса ее изготовления, регулировки и налаживания были серьезными недостатками этой системы. Поэтому позднее были предложены новации, которые упрощают и удешевляют способы изготовления и регулировки отдельных деталей. Однако в основе всех современных роялей неизменно лежат принципы, изобретённые Себастьяном Эраром.

(повтор от 09.10.18г.)

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

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