В эфире «Экспомузыка». Фотопортрет Митрофана Пятницкого

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 16.12.2019

3 июля 2019 года исполнилось 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого – основателя и руководителя знаменитого Русского народного хора, который впоследствии был назван его именем.

В фондах Музея музыки сохранился фотопортрет выдающегося музыканта с трогательной дарственной надписью музыканту-этнографу Вячеславу Пасхалову: «Дорогому, милому Вячеславу Викторовичу от любящего Митофана Пятницкого. 22 января 1904 года».

Сын священника, Митрофан Ефимович окончил духовное училище. Затем он обучался в Воронежской семинарии, но позже бросил учёбу и переехал в Москву. В 1902 году Пятницкий задумал создать народный хор. И начал он с записи песен, которые собирал по деревням его родной Воронежской губернии.

В 1903 году Пятницкий стал членом музыкально-этнографической комиссии при Московском университете. Тогда же состоялось его знакомство с музыковедом-этнографом Вячеславом Пасхаловым. Вместе они составили сборник «12 русских народных песен Воронежской губернии Бобровского уезда», записанный с голоса Пятницкого, в гармонизации Пасхалова.

Работа проходила так:

Сначала Пасхалов записывал с голоса Митрофана Ефимовича основную мелодию. Затем проигрывал её на рояле, а Пятницкий в это время напевал подголоски, которые тоже заносились на бумагу. Пел Митрофан Ефимович очень выразительно, передавая поэтическое содержание исполняемой песни. Он умел в сольном исполнении передать хоровую стихию русской песни, иногда вплетая в мелодию хоровые подголоски. «Это было в полном смысле слова народное пение с охами, эхами, перерывами, с местной «воронежской» фонетикой», – вспоминал Пасхалов.

Первый рецензент – Александр Гречанинов – высоко оценил сборник, но был против его публикации под эгидой этнографической комиссии: по его мнению, для этого требовался более высокий художественный уровень материала. Тогда Пятницкий издал сборник за свой счет, буквально по копейкам занимая деньги у знакомых. В результате, издание «12 русских народных песен» увидело свет в 1904 году. Оно очень быстро разошлось, принесло Пятницкому известность, и его расходы окупились.

В 1910 году он создал Народный хор, а в начале 1911 года в Москве на сцене Благородного собрания состоялся первый концерт. В 1912 году концерты хора уже проходили в Московской консерватории – и всегда с громадным успехом. А сборник народных песен был к тому моменту настолько популярен, что его нельзя было найти ни в одном магазине!

Тогда Пятницкий повторно обратился в этнографическую комиссию – для выпуска второго издания. И снова получил отказ – на Пятницкого продолжали смотреть как на «частное лицо», с деятельностью Комиссии не связанное. Тем не менее, второе издание, которое Пятницкий в итоге осуществил самостоятельно в 1912 году, посвящено руководству Комиссии – Николаю Янчуку и Александру Гречанинову. Этот сборник тоже мгновенно стал библиографической редкостью.

Впоследствии знания и профессионализм Митрофана Пятницкого, его вклад в популяризацию русского фольклора были оценены по достоинству и не вызывали сомнений. А сохранившийся фотопортрет Пятницкого с дарственной надписью Пасхалову зафиксировал самое начало их творческого союза, который оказался бесценным для нашей культуры.

Редкие фотографии – это живая история музыки.

М.З. Воробьева

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