В эфире «Экспомузыка». Нотный автограф Клары Шуман

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 13.12.2019

Автографы зарубежных музыкантов в коллекции Музея музыки представляют большую ценность: несмотря на то, что их немного по сравнению с отечественными документами, они демонстрируют тесные связи музыкальных культур России и Европы.

Украшение Отдела рукописей – нотный автограф Клары Шуман. Это небольшой двойной листок, вырванный из нотной записной книжки. На нем пианистка написала несколько начальных тактов пьесы Роберта Шумана «Порыв». Этот дарственный музыкальный автограф она сопроводила надписью на немецком языке: «Фройляйн Софье Рубинштейн на добрую память. Клара Шуман». Дата на автографе отсутствует, но ее можно определить.



Знаменитая немецкая пианистка, жена композитора Роберта Шумана гастролировала в России дважды. Первый раз – в марте 1844 года. В фондах Музея музыки сохранилась афиша концерта в зале госпожи Энгельгардт в Санкт-Петербурге. Клара Шуман, «фортепьянистка Его Величества Императора Австрийского (так указано в афише) исполнила сочинения Баха, Листа, Гензельта и Тальберга, а в ансамбле с четырьмя петербургскими музыкантами – Квинтет, сочинение своего мужа Роберта Шумана.

Но получить ценный автограф Клары Шуман Софья Рубинштейн в тот раз никак не могла – сестре знаменитых музыкантов Антона и Николая Рубинштейнов было в 1844 году всего три года.

А вот спустя двадцать лет, во второй приезд Клары Шуман в Россию, пианистка вполне могла познакомиться с Софьей Рубинштейн. Сохранились программы двух концертов. Первый состоялся 10 марта 1864 года в Большом театре в Москве. Клара исполнила Пятый концерт Бетховена, Рондо каприччиозо Мендельсона, и, конечно, пьесы Роберта Шумана. Второй концерт пианистка дала в Санкт-Петербурге 29 марта в зале господина Бенардаки на Невском проспекте. В программе были сочинения Скарлатти, Баха и Шумана. И что самое замечательное – в обоих концертах участвовал Антон Рубинштейн – в первом как дирижер, а во втором как пианист, в ансамбле с Кларой. Софья Рубинштейн определенно могла присутствовать на концертах с участием брата, а тот – представить свою сестру пианистке.

Есть и еще одна гипотеза – в 1884 году Софья Григорьевна подала прошение на право выезда за границу и отправилась в Германию. Но в ее путевом дневнике нет ни слова о встрече с Кларой Шуман. Так что наиболее очевидная датировка ценного документа – 1864 год.

Редкие нотные автографы – это живая история музыки.

Н.Ю.Тартаковская

(повтор от 25.02.2019г.)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.