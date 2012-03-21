В эфире «Экспомузыка». Кобза

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.12.2019

В Молдавии и Румынии одним из популярных традиционных музыкальных инструментов является кобза. Струнный щипковый инструмент по виду напоминает западноевропейскую лютню. Корпус его похож на грушу, шейка широкая, головка отогнута почти под прямым углом. Кобза известна с конца 12 века, а наиболее ранние её изображения на фресках относятся к 16 столетию. В средневековье инструмент, похожий на лютню, назывался «лэутэ». Отсюда и название традиционных молдавских и румынских музыкантов – лэутары. Об их роли в жизни народа лучше всего говорит молдавская поговорка: «Свадьба без лэутаров, что мамалыга без соли».

В коллекции Музея музыки хранятся несколько кобз. Одна из них изготовлена известным молдавским мастером Иваном Визитиу. Он усовершенствовал целый ряд народных инструментов. В их числе многоствольная флейта «най» (мастер упростил её настройку благодаря введению в трубочки поршня), а также цимбалы с улучшенным демпферным механизмом.

Кобза работы Визитиу имеет традиционную конструкцию. Корпус состоит из чередующихся частей из тёмного и светлого дерева. На верхней еловой деке немного выше центра сделано шестнадцать резонаторных отверстий. Они расположены таким образом, что создают национальный молдавский орнамент. В левой верхней части деки есть ещё одно резонаторное отверстие. Девять струн объединяются в четыре группы по 2-3 струны в каждой. Звук извлекают с помощью плектра из гусиного пера. Короткие звуки играются отдельным щипком, длинные – приёмом тремоло.

Кобза используется в основном как аккомпанирующий инструмент. Она особенно хорошо сочетается со скрипкой и народными духовыми инструментами – флуером и наем. Технические возможности кобзы из-за короткого и широкого грифа весьма ограничены. Но четкость и острота звука в сочетании с мягкостью, приглушённой красотой тембра делают кобзу незаменимым участником молдавских и румынских тарафов – фольклорных ансамблей.

Народные инструменты — это живая история музыки

Е.Б. Сигейкина

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.