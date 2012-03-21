В эфире «Экспомузыка». Художница Вера Глинка

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 11.12.2019

Немного сохранилось на Смоленщине памятных мест, связанных с родом Глинок – многие были разрушены во время Отечественной войны. Восстановлено в первоначальном виде только Новоспасское - имение композитора Михаила Ивановича Глинки. А вот усадьба его матери не сохранилась – на ее месте установлен памятный знак. Усадьба эта была не в пример богаче Новоспасского – каменный дом в тридцать комнат, прекрасный парк, оркестр крепостных музыкантов. Родственники невесты в свое время отказали небогатому жениху Ивану Николаевичу Глинке. Пришлось ей бежать из родительского дома, и молодые обвенчались тайно. Конечно, брат Евгении, владелец Шмаково, их простил и впоследствии радушно принимал у себя в имении их сына – Михаила Глинку. Будущий композитор с удовольствием слушал песни крестьян и крепостной оркестр, который был для него «источником самых живых восторгов».

К счастью, в коллекции Музея музыки сохранились зарисовки Шмаково – усадебный дом, пруд, беседка, флигель. Их автор – художница Вера Глинка, тоже потомок знаменитого рода. Она получила хорошее образование и стала профессиональным художником. На родине в Смоленске Вера занималась рисованием в частной студии, затем в Петербурге окончила школу Общества поощрения художеств и посещала мастерскую художника Дмитриева-Кавказского. В Москве Глинка продолжила обучение в частной студии Константина Юона и в Училище живописи, ваяния и зодчества. А позже Вера в течение года стажировалась в Париже у великого живописца Анри Матисса.

Талантливая художница писала пейзажи, портреты, занималась оформлением книг. В начале XX века она создала серию работ, посвященных усадьбам Шмаково и Новоспасское. Ее картины и рисунки сохранили для нас образы мест, где бывал великий композитор.

(повтор от 05.10.2018г.)

Уникальные экспонаты – это живая история музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.