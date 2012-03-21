В эфире «Экспомузыка». Коллекция духовых инструментов российских императоров

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 10.12.2019

Одна из жемчужин музейного собрания – коллекция личных духовых инструментов российских императоров. Инструменты приобретались у российских и зарубежных мастеров из личных денег царствующих особ и предназначались для практических целей: как известно, наряду с изучением общеобразовательных предметов, российские императоры с юных лет учились музыке. Николай Первый и Александр Третий увлекались игрой на духовых инструментах и даже выступали на «домашних» придворных концертах. Они были знатоками и ценителями музыкального искусства.

В императорской коллекции представлены редкие модели труб с вентильным механизмом начала XIX века. Среди них труба с двумя вентилями и горизонтальным расположением пистонов – Николай Павлович приобрел ее в 1824 году, еще до вступления на трон. На трубе нанесена гравировка: «Грислинг и Шлотт, Берлин». Годом позже будущий император приобретает еще две трубы несколько иной конструкции – одну в строе Соль с двумя вентилями, другую в строе Фа с тремя вентилями – на ней можно было играть всю хроматическую гамму. Оба инструмента изготовлены в известной петербургской мастерской Иоганна Андерста.

Особый интерес в этой коллекции представляет горизонтальная теноровая труба в строе Ре, с вентильным механизмом, у которого пистоны – для удобства исполнителя – расположены под особым углом. Уникальную трубу изготовил в Санкт-Петербурге в 1835 году знаменитый мастер Август Гине.

Личные инструменты императорских особ – это история государства и музыки.

Табак П. И.

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