В эфире «Экспомузыка». Ларчеми

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 09.12.2019

В собрании Музея музыки представлена целая коллекция многоствольных флейт. Они бытуют у разных народов мира, и в каждой стране обрели свои национальные особенности. В Западной Грузии, в Мегрелии подобный инструмент называется «ларчеми». Его изготавливают обычно сами исполнители. Для этого в конце июля выбирают подходящие полые стебли одноименного растения.

Ларчеми традиционно состоит из шести трубочек, связанных в ряд. Две самые длинные находятся посередине, а по краям — самые короткие. Верхние открытые концы трубочек находятся на одном уровне. Нижние концы, закрытые естественным узлом стебля, аккуратно срезаются наискось. Сверху и снизу трубочки опоясывают лентой из коры вишнёвого дерева и скрепляют ниткой. Ее пропускают между трубочками таким образом, что она образует поверх ленты крестообразный узор. Для настройки ларчеми внутрь трубочек кладут зерна или мелкие камешки. За полчаса до игры трубочки заполняют водой. Они набухают, и мелкие трещины на поверхности исчезают. В результате звук становится чистым и ясным.

Во время игры исполнитель держит ларчеми вертикально, открытыми концами трубочек вверх. Он плотно прижимает губы к просвету между двумя соседними трубочками, одновременно извлекая два звука в интервале терции. Чистота звука зависит от умелого дыхания. При недостаточном или избыточном усилии появляется шипение, звук искажается. Кроме того, требуется четкость и быстрота перехода от одного края инструмента к другому.

Играют на ларчеми и соло, и в ансамбле. Совместное исполнение носит характер диалога, переклички, когда инструменты звучат поочередно.

Ларчеми был издавна распространен среди пастухов. На нём играли при выгоне скота на пастбище, специальными наигрышами собирали стадо. Ансамбли из нескольких инструментов в прошлом сопровождали свадьбы и застолья.

Мастерство изготовления и игры на ларчеми веками передавалось по мужской линии. Однако уже к 30-м годам 20 века таких семейных династий почти не осталось. Музейный экспонат изготовлен в 1926 году в одном из центров традиционного исполнительства на ларчеми — городе Зугдиди.

Народные инструменты — это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.