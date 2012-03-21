В эфире «Экспомузыка». Василий Тимофеев. Портрет Митрофана Беляева

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 06.12.2019

Художник Василий Тимофеев не принадлежит к числу самых известных, хотя он участвовал в передвижных выставках и его работы хранятся в Государственном русском музее. Крепостной крестьянин, получивший вольную, Тимофеев учился в Академии художеств как вольнослушатель. По окончании ему было присвоено звание художника третьей степени, затем он получил звание художника второй степени, и, наконец, через пару лет добился первой. Живописца называли «певцом девичьих и женских головок», в этом жанре он действительно был мастером.

В конце 70-х годов прошлого века в коллекцию Музея музыки поступили две работы Тимофеева: парные портреты супругов Беляевых. Обе картины требовали немедленной реставрации. После кропотливой работы специалистов на холсте проступили два лика – женщины в строгом коричневом платье и мужчины в синем костюме с короткой бородкой и усами.

На одном из портретов легко узнаётся Митрофан Петрович Беляев, известнейший в России лесопромышленник, меценат и нотоиздатель. Тимофеевский портрет – самое раннее сохранившееся изображение Беляева. На портрете ему лет тридцать с небольшим, он молод и хорош собой – впрочем, Тимофеев в своих портретах, бывало, приукрашал заказчиков. В эти годы Митрофан Петрович, как старший сын основателя лесоторговой фирмы «Петр Беляев с сыновьями», еще занимается семейным бизнесом. Но в 1880 году, вернувшись из Архангельской губернии в Петербург, Беляев навсегда решает посвятить себя музыкальной деятельности. Сказалось полученное в детстве образование – с девяти лет он играл на скрипке и фортепиано, с четырнадцати – участвовал в квартетных вечерах. С 1884 года Беляев вновь играет в квартете – в знаменитых камерных вечерах в своем доме в Петербурге – «беляевских пятницах». Для пропаганды сочинений современных русских композиторов Беляев финансировал камерные и симфонические концерты. С этой же целью он основал музыкальное издательство в Лейпциге – за границей нотопечатание обходилось дешевле. Беляев публиковал оперы, симфонии и камерные сочинения своих соотечественников, причем обложки клавиров и партитур были оформлены в русском стиле знаменитыми художниками. Вдобавок издания Беляева были сравнительно дешевы – он считал, что надо сделать русскую музыку доступной. За двадцать лет существования фирмы было издано около шестисот томов, которые Митрофан Петрович передал в Императорскую публичную библиотеку.

(повтор от 04.10.2018г.)

Ценные экспонаты – это живая история музыки.

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