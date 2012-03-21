В эфире «Экспомузыка». Тридекснис

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 05.12.2019

В 1981 году в фонды музея музыки были переданы в дар семь латышских народных инструментов: четыре – от Латвийского фольклорного ансамбля и три – от частного лица. Почти все они демонстрируются в постоянной экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира».

Среди них – тридекснис, латышский шумовой инструмент типа жезла-погремушки. Название происходит от слова «тридинат», что в переводе означает «озвучивать, потряхивая».

Тридекснис имеет интересное, необычное строение. От металлического стержня с длинной деревянной рукояткой отходят металлические диски или «ветви» с мелкими металлическими подвесками. У музейного экземпляра, например, они имеют форму плоских колокольчиков. Чаще всего, инструмент используется для подчёркивания ритма во время исполнения песен и танцев.

Тридекснис – ритуальный инструмент. Он применялся в свадебном обряде. Обычно во время традиционного свадебного пения женщины ударяли рукояткой тридексниса по столу. При этом в архаическом многоголосном торжественном песнопении, бытовавшем до конца 20 века в некоторых районах Латвии, ударами тридексниса сопровождали каждый слог речитативного пения, а окончание строфы подчеркивалось свистом. Для этого в торце рукоятки некоторых инструментов был вмонтирован свисток.

Разновидностью тридексниса является трумулис. У этого инструмента дополнительно на цепочке крепится железный шарик. Встречаются упоминания о том, как юноши во время танцев стучали по притолоке избы железным шаром трумулиса.

Впервые тридекснис был упомянут в 1777 году в латышско-немецком словаре. Связь инструмента с бурдонным многоголосием, существовавшим предположительно уже порядка трех тысяч лет до нашей эры, а также ритуальное предназначение тридексниса позволяют считать его одним из самых древних инструментов Латвии.

Народные инструменты – это живая история музыки.

Нина Милешина

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.