В эфире «Экспомузыка». Барабаны русской армии конца XVII – начала XIX веков

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.12.2019

В экспозиции Музея музыки представлены два барабана, принадлежавших русской армии в конце XVII – начале XIX века. Один из них – пехотный, второй – лейб-гвардии сапёрного батальона.

Латунные цилиндрические корпуса инструментов затянуты сверху и снизу кожей. Верхняя мембрана называлась боевиком, нижняя – подструнником, так как вдоль нее натягивались струны – так же, как у современного малого барабана. Корпуса обоих барабанов украшены накладной чеканкой, на которой изображен герб Российской Империи. Деревянные обручи декорированы черными и белыми треугольниками.

Впервые о применении барабанов в русской армии упоминается в летописи, рассказывающей об осаде Казани в 1552 году. А в XVII веке на Руси стали появляться новые музыкальные инструменты из Западной Европы. Принадлежностью конных войск стали литавры. В пехоте вместо тяжелых, громоздких бубнов и тулумбасов появляются барабаны – более легкие и удобные. Во второй половине XVII века царь Алексей Михайлович ввел барабаны в стрелецкие, солдатские и драгунские полки. Тогда же впервые на Руси появился устав, регламентирующий обязанности барабанщика как воина, который подаёт с помощью инструмента установленные сигналы. К концу XVII столетия на службе находилось одновременно более двух тысяч строевых барабанщиков.

В начале XVIII века реформы Петра Первого коснулись и военной музыки. Известно, что царь начинал свою военную службу с изучения «барабанной науки» и сам безупречно играл на барабане. В «Уставе воинском» 1716-го года целая глава «О бое барабанном» была посвящена подаче сигналов, и указаниям, как с их помощью управлять войсками.

Великий русский полководец Александр Суворов перед сражениями ставил задачи не только солдатам, но и военным музыкантам. В одном из его приказов есть такое распоряжение: «При ударах делать большой крик и крепко бить в барабан». Известны и такие слова полководца: «Музыка в бою нужна и полезна, надобно чтобы она была самая громкая. С распущенными знаменами и громогласной музыкой я взял Измаил».

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

Сигейкина Е.Б.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.