В эфире «Экспомузыка». Редкие записи Е.И. Збруевой

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 03.12.2019

В Российском музее музыки хранятся граммофонные пластинки начала XX века с записями русской певицы Евгении Ивановны Збруевой. Замечательный голос – сильное, густое и мягкое контральто – соединялся у нее с блестящей вокальной техникой и проникновенностью. Современница Шаляпина, Ершова, Собинова, Обуховой, Неждановой, она принадлежит к числу выдающихся отечественных исполнителей, которые проложили новые пути в вокально-сценическом искусстве.

В детстве будущую певицу учили музыке дома. Это неудивительно: ведь ее отцом был известный композитор, автор популярных романсов Петр Петрович Булахов.

Первый успех на сцене Большого театра принесла ей партия Анны Болейн в опере Сен-Санса «Генрих Восьмой». Затем она спела Зибеля и Марту в «Фаусте» Гуно, Гензель в опере Гумпердинка «Гензель и Гретель». Но главным направлением ее творчества с первых шагов на сцене стала русская опера. Она создала яркие образы Вани в «Жизни за царя» Глинки, Леля в «Снегурочке» Римского-Корсакова, Кончаковны в «Князе Игоре» Бородина, Марфы в «Хованщине» Мусоргского. Исполнение Збруевой партии Ратмира в опере Глинки «Руслан и Людмила» вызвало множество восторженных отзывов. «Как из-под смычка отличного виолончелиста-виртуоза, несется ровный, свободный, чистый, бархатистый звук. И какое при этом беспредельное дыхание!» — писал известный музыкальный критик Сергей Кругликов.

Выступления певицы в Русских исторических концертах в Париже в 1907–08 годах имели грандиозный успех: французские критики сравнивали ее пение с шаляпинским. Эти гастроли принесли ей европейское признание. Два года спустя по приглашению известного дирижера Феликса Моттля Збруева с триумфом спела в Мюнхене сложнейшую партию Эрды в «Кольце нибелунга» Вагнера. Это был первый случай участия русской артистки за рубежом в одной из главных ролей грандиозной вагнеровской тетралогии.

Одна из самых ярких партий в репертуаре певицы – Кармен из одноименной оперы Бизе. Известный музыкальный критик Александр Оссовский писал: «Партия Кармен как нельзя лучше укладывается в голосе госпожи Збруевой. Звук повсюду льется без малейшего напряжения полными свободными волнами… Новая партия позволила голосу Збруевой проявить свойства, казалось бы, малодоступные его массивности: гибкость и подвижность. Мелкие рисунки, изобилующие в мелодиях Кармен, получили у госпожи Збруевой и воздушность, и отчётливость».

Яркое дарование певицы проявилось и в концертной деятельности. Она выступала в концертах с Рахманиновым и Зилоти, Блуменфельдом и Лядовым. Последний посвятил певице свои пять русских песен для голоса с оркестром – как дань восхищения её талантом.

В послереволюционные годы Збруева, уже оставив театр и концертную эстраду, целиком посвятила себя педагогике.

(Повтор от 03.10.2018г)

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