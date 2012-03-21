В эфире «Экспомузыка». Сурнай

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 02.12.2019

В фондах Музея музыки есть немало «жемчужин». К ним можно отнести один из древнейших музыкальных инструментов Востока под названием «сурнай». Он широко распространен на Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем Востоке. Музейный экземпляр входит в состав коллекции музыкальных инструментов народов Средней Азии. Эта уникальная коллекция была собрана в 70-х годах 19 века капельмейстером русских военных оркестров в Ташкенте Августом Эйхгорном. Сейчас она демонстрируется в постоянной экспозиции Музея музыки.

Сурнай – деревянный духовой инструмент с двойной тростью, как у гобоя, и считается одним из его предшественников. Изготавливают его из абрикосового, тутового или орехового дерева. Музейный экземпляр выполнен из древесины абрикоса, сваренной в бараньем жире. Сурнай имеет конический ствол, который расширяется книзу. На его лицевой стороне просверливают семь отверстий, а на тыльной – только одно. В верхний конец ствола вставляется деревянная втулка с двумя зубцами, направленными вниз. При вращении втулки зубцы закрывают часть верхних отверстий. Так осуществляется настройка инструмента.

Название сурная состоит из двух персидских слов: «сур» – «праздник», «най» – «тростник». Изобретение инструмента приписывают легендарному иранскому шаху Джамшиду. Персидский поэт Фирдоуси в поэме «Шахнаме» пишет о том, что Джамшид был четвёртым королём мира. Ему повиновались все ангелы и демоны, а сам он служил верховным первосвященником. Считается, что при нём на земле воцарился «золотой век» без горя и болезней. По легенде, Джамшид изобрёл множество вещей, которые облегчили и украсили жизнь людей – в том числе и замечательный музыкальный инструмент.

Звук сурная сильный, яркий и пронзительный. Поэтому на нём играют на открытом воздухе. Как правило, сурнай всегда солирует. В уличный ансамбль, сопровождающий различные массовые праздники, кроме сурная входят длинная труба «карнай» и парные литавры «нагора».

Сурнай упоминается в работах средневекового ученого и философа Ибн Сины, а изображения инструмента часто встречаются на миниатюрах 16 – 18 веков в сценах военных сражений.

Народные инструменты — это живая история музыки

Е.Б. Сигейкина

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.