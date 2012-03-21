В эфире «Экспомузыка». Джазофон

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 29.11.2019

Один из самых экзотических духовых инструментов в коллекции Музея музыки – джазофон. Его изготовил известный немецкий мастер середины XX века с фамилией не менее диковинной, чем сам инструмент – Вундерлик Зибенбрюэн. Внешне инструмент напоминает саксофон – однако у него не один, а два раструба. Один из них вполне обычный, а вот второй закрыт джазовой сурдиной, которая среди духовиков называется «вау-вау» – она издает звук, похожий на кваканье. Для управления этой сурдиной мастер сконструировал специальный рычаг, прикрепленный к раструбу.

Еще одна важная особенность инструмента: вместо традиционной саксофоновой трости в нем используется трубный мундштук. Но и на этом чудеса конструкции не заканчиваются. Кроме обычной системы трех вентилей, в джазофоне есть и дополнительный, четвертый. Он-то и переключает звук с первого, обычного раструба на второй – тот, на котором закреплена джазовая сурдина. Открывая или закрывая с помощью рычага клапан сурдины, музыкант может мгновенно подключать характерный квакающий звук – что особенно ценно и интересно в джазовых пьесах. Видимо, отсюда и название инструмента – джазофон.

Звучит инструмент в строе си бемоль – как большинство классических труб, а также инструменты из группы саксофонов – сопрано и баритон.

При всех этих уникальных особенностях конструкции и тембровом богатстве – сочетании свойства саксофона и трубы – у джазофона есть очень серьезный недостаток, который почти что сводит на нет его достоинства. Дело в том, что инструмент-«мутант» с двумя раструбами очень громоздок, он неудобен при переноске и использовании. Тем не менее, джазофон очень интересен и показателен с точки зрения конструктивных решений и того направления, в котором двигалось духовое дело в XX столетии.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

П. Табак

29 ноября 5:10, 18:30 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.