В эфире «Экспомузыка». Смычок работы Николая Киттеля

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.11.2019

В конце 80-х годов прошлого века Музей купил у частного лица скрипичный смычок, изготовленный мастером Николаем Киттелем в Санкт-Петербурге в середине XIX века. Трость смычка изготовлена из фернамбука — дерева, которое растет исключительно в Бразилии. Смычки и дирижерские палочки из этого дерева считаются самыми дорогими. Колодка из чёрного дерева украшена серебряными колечками и перламутровыми глазками.

Многие годы этот смычок демонстрировался в экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира».

Николай Фёдорович Киттель — чех по национальности, австрийский подданный — стал известным русским мастером музыкальных инструментов. Он жил и работал в Санкт-Петербурге, здесь он в течение 30 лет, с конца 1830-х годов до последних дней жизни, содержал собственную мастерскую и магазин. Сын и ученик Николая Фёдоровича — Николай Николаевич Киттель также стал скрипичным мастером. А его знаменитый отец был официальным поставщиком русского императорского двора.

Киттель изготавливал виолончели, скрипки, гитары. Эти инструменты сохранились лишь в единичных экземплярах. В собрании Музея музыки имеется шестиструнная гитара, изготовленная Николаем Фёдоровичем в 1828 году. Эта гитара прекрасно звучит до сих пор и неоднократно использовалась в музейных концертах.

Мировую известность Киттель завоевал именно как замечательный мастер смычков, не уступавших по качеству работам знаменитого французского мастера Франсуа Турта. Поэтому Киттеля называют «русским Туртом». Смычки, изготовленные Николаем Фёдоровичем, отличаются высочайшим качеством — легкие, гибкие, прекрасно извлекающие звук. Многие знаменитые артисты предпочитали смычки Киттеля всем другим. Среди них Генрик Венявский, Яша Хейфец, Миша Эльман, Леопольд Ауэр, Исаак Стерн, Ефрем Цимбалист, Леонид Коган, Иегуди Менухин.

Сегодня смычки работы Николая Киттеля встречаются довольно редко, они до сих пор очень ценятся и пользуются признанием во всём мире.

Уникальные музейные экспонаты — это живая история музыки.

Нина Милешина

28 ноября 5:10, 18:30 (мск)

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