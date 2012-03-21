В эфире «Экспомузыка». Грамзаписи Нины Кошиц

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 27.11.2019

В Музее музыки хранится несколько грампластинок с записью голоса выдающейся певицы первой половины ХХ века Нины Павловны Кошиц. Одна из них относится к началу её артистической деятельности и выпущена в 1914 году компанией «Экстрафон» в престижной серии пластинок под маркой «Артистотипия». Вторая записана в 1929 году американской фирмой «Виктрола». Кошиц исполняет романсы Александра Гречанинова. Аккомпанировал ей сам автор. На пластинке фирмы «Бельканто-диск» звучат романсы Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Гречанинова. Скорее всего, на ней собраны записи с более ранних пластинок. В 1946 году в Советском Союзе Апрелевским заводом были выпущены две пластинки. На них представлены записи, сделанные фирмой «Виктор» ещё в 1928 году – Ариозо Ярославны из оперы «Князь Игорь» Бородина, и знаменитая мексиканская серенада «Эстрелита» Мануэля Понсэ.

Нина Павловна Кошиц была дочерью известного певца, солиста Большого театра Павла Порай-Кошица. Московскую консерваторию она окончила по классу вокала у Умберто Мазетти, и фортепиано – у Константина Игумнова. В 1913 году певица дебютировала в партии Татьяны в опере «Евгений Онегин» Чайковского в московской Частной опере Сергея Зимина, где выступала до 1917 года. В те же годы она пела в петербургском Мариинском театре, где её первой ролью стала Донна Анна в «Дон Жуане» Моцарта. В дальнейшем Кошиц прославилась исполнением партий Лизы в «Пиковой даме» Чайковского, Ярославны в «Князе Игоре» Бородина, Дездемоны в «Отелло» Верди.

Как вспоминал известный театральный критик Павел Марков, «она обладала лирико-драматическим сопрано совершенно необыкновенного, волнующего, горячего тембра… В ней счастливым образом сочетались исключительный голос, очень большой сценический талант и врожденная музыкальность». Конец цитаты.

Наибольшую известность Кошиц приобрела своими концертами; их программы включали произведения русской и зарубежной камерной вокальной классики, а также новые сочинения современных русских композиторов.

В 1920 году Нина Кошиц эмигрировала в Соединенные Штаты. Ее блистательная американская карьера началась в Детройте, где она выступила с большой концертной программой. Затем певица участвовала в симфонических концертах под управлением Леопольда Стоковского, с успехом выступала на оперных сценах Нью-Йорка, Филадельфии, Лос-Анжелеса, Буэнос-Айреса. В 1921 году Нина Павловна спела партию Фаты Морганы в премьерном спектакле оперы Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» под управлением автора на сцене Чикагской городской оперы. В Нью-Йорке певица организовала серию концертов из произведений русских авторов, в которых выступала в ансамблях с композиторами Глазуновым, Рахманиновым, Гречаниновым, Метнером. Кошиц пела на крупнейших оперных сценах Европы, гастролировала в Южной Америке.

Последние годы жизни Нина Павловна посвятила преподаванию вокала, живя и работая в Голливуде. Скончалась певица в 1965 году в городке Санта-Ана в Калифорнии.

Редкие звукозаписи – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

(повтор от 18.07.2019г)

27 ноября 5:10, 18:30 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.