В эфире «Экспомузыка». Тарогато

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 26.11.2019

В 1975 году в фонды Музея поступил венгерский деревянный духовой инструмент тарогато. Он изготовлен в Будапеште в первой половине XX века фирмой «Стоувассер». Тарогато выставлен в экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира».

Известны два разных инструмента с этим названием. Один из них – старинная разновидность восточного гобоя. Он попал в Центральную Европу в XVI веке во время турецкого нашествия. Название переводится как «турецкая труба». Инструмент этой разновидности длиной 30–40 сантиметров, конический корпус имеет 6–8 отверстий для пальцев, звук издается с помощью двойного язычка. Тембр резкий, визжащий. Тарогато использовался не только как военный инструмент, но и на свадьбах, похоронах и других церемониях, часто вместе с барабанами и трубами. Во время восстания под предводительством Ференца Ракоци в начале XVIII века тарогато стал символом борьбы венгров за независимость. Но после поражения повстанцев инструмент был надолго запрещен и вновь появился в обиходе лишь в середине 19-го века,

А в 1890-х годах мастер из Будапешта Венцель Йозеф Шунда сделал несколько новых, более крупных тарогато и даже получил патент. Усовершенствованный тарогато был снабжён одинарной тростью вместо двойной и стал напоминать деревянный сопрано-саксофон; звук оказался менее резким. Тарогато использовался как сольный инструмент в народной музыке Венгрии и Румынии, иногда звучал вместе с цимбалами или скрипками; кроме того, тарогато разных размеров составляли ансамбли из 15 и более музыкантов. Изредка тарогато встречался в цыганских оркестрах в качестве солирующего инструмента.

Звук тарогато уникален, при этом в нем сочетаются тембровые свойства английского рожка, саксофона, кларнета, гобоя и фагота. На этом инструменте легко играют кларнетисты и саксофонисты. Регистры тарогато очень различаются и по силе звучания, и по тембру – в нижнем регистре инструмент звучит резко, «металлически»; в верхнем – мягко, жалобно.

Иногда тарогато использовали в симфоническом оркестре. Так, Густав Малер, дирижируя оркестром Будапештской оперы, применил его вместо английского рожка в знаменитом пастушеском наигрыше в 3-м действии оперы Вагнера «Тристан и Изольда». А Иоганн Штраус-сын написал для тарогато шикарное соло в увертюре к оперетте «Цыганский барон».

В Национальной консерватории в Будапеште открыт класс тарогато, выпущен учебник игры на этом инструменте. В летнем лагере в городе Эгер на юго-западе Венгрии преподают кларнет, саксофон – и тарогато, проводят симпозиумы, конкурсы и концерты. Здесь в конце XX века было создано Международное общество тарогато.

(повтор от 28.09.2018г.)

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

26 ноября 5:10, 18:30 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.