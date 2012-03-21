В эфире «Экспомузыка». Польское сочинение Михаила Глинки

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

В коллекции Музея музыки хранится редкое польское издание вокальной фантазии Михаила Ивановича Глинки «Разговор» на стихи Адама Мицкевича. Оно напоминает нам о польских корнях композитора. Действительно, один из его предков был шляхтичем из рода Глинок с Ломжинских земель. Михаил Иванович часто бывал в Польше и был хорошо знаком с Мицкевичем.

В один из своих приездов в Варшаву в 1849 году Глинка познакомился с семейством владельца ресторана по фамилии Ом. Он даже описал ресторан в своих «Записках»: «Заведение Ома с его довольно большим и довольно хорошим садом, прекрасной залой, где стоял не совсем дурной рояль, и резонанс был превосходный, опрятная кухня и хороший погреб доставляли желающим все способы для приятного препровождения времени». Молоденькая дочка Ома Эмилия приглянулась Глинке, и они проводили время в дружеских беседах, собирали вместе груши и яблоки; кроме того, композитор обучал девушку игре на фортепиано и пению, а Эмилия (или Миця) учила Глинку читать по-польски стихотворение Мицкевича «Rozmowa» РОЗМОВА («Разговор»).





Осенью того же 1849 года композитор написал фантазию для голоса и фортепиано на этот текст и посвятил его Эмилии Ом. Сочинение было издано в Варшаве, и весь тираж сразу же раскупили. Экземпляр, хранящийся в Музее музыки, ценен еще и потому, что на титульном листе имеется дарственная надпись Глинки: «Ивану Николаевичу Андрееву в знак дружбы от композитора. Варшава, 20 января 1850 года».

Иван Андреев – певец-любитель, обладавший прекрасным тенором, ученик и давний приятель Глинки. В 1837 году он отличился в концертном исполнении трио из оперы Глинки «Жизнь за царя» В «Записках» композитора читаем: «Пели трио: княжна Лобанова, Андреев (который был превосходен) и Андрей Пашков. Государь, присутствовавший на этом концерте, сказал: «Глинка великий мастер, жаль, если при одной этой опере останемся».

Кстати, первая опера Глинки сюжетно также связана с Польшей: герой оперы Иван Сусанин совершил подвиг во время польского нашествия в начале XVII века.

(повтор от 01.10.2018г)

Редкие нотные издания – это живая история музыки.

22 ноября 5:10, 18:30 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.