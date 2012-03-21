В эфире «Экспомузыка». Механическая фисгармония Александра Горского

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

В 1970 году от частного лица Музей получил механическую фисгармонию. Многие годы инструмент демонстрировался и звучал в постоянной экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира».

Фисгармония изготовлена в начале 20 века американской фирмой «Эолиан». В то время «Эолиан» была главным производителем пианол и механических фортепиано. На музейной фисгармонии можно играть на клавиатуре обычным образом. Но ее главная особенность в том, что благодаря пневматической системе и сменным перфорированным лентам можно воспроизводить музыку, нажимая всего лишь на две педали

Музейная фисгармония в свое время принадлежала Александру Горскому, выдающемуся балетмейстеру начала 20 века. Горский окончил Петербургское Императорское театральное училище в классе знаменитых педагогов – Платона Карсавина и Мариуса Петипа. В 1889 году поступил в Мариинский театр. В том же году он был командирован в московский Большой театр для постановки балета «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа. Эту постановку Горский осуществил всего за три недели!

В 1901 году Александр Алексеевич стал режиссёром балета, а с 1902 по 1924 годы служил балетмейстером Большого театра. Возглавив московскую труппу, Горский стремился преодолеть условности академического балета 19 века: каноническую структуру, строгое разделение танца и пантомимы.

Одна из самых известных постановок Горского – «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса. Спектакль создан в 1900 году. В «Дон Кихоте» кордебалет впервые лишился обычной схемы и симметричности – он превратился в живую массу людей. Горский поднял московский балет на новый уровень. Он вошёл в историю жанра как реформатор действия, по-новому увидевший художественные принципы театра. Он создал строгую сценарную драматургию с логикой развития сюжета, исторической достоверностью и точностью воспроизведения национального колорита.

Результатом многолетней деятельности Горского в Большом явился обновленный репертуар. Его спектакли «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Дон-Кихот», «Конёк-Горбунок», «Баядерка», «Дочь фараона», «Корсар», «Дочь Гудулы» на многие десятилетия сохранились в репертуаре музыкальных театров.

Особую роль в постановках Горского стала играть живопись – она придавала новые смыслы музыке и танцу. Балетмейстер работал с выдающимся художником Константином Коровиным. Реформы Горского оставили русскому балету пышное оформление сцены, поражающее вкусом, изяществом и оригинальностью.

Горский первым обратился к новой форме балета — мимической драме. Она позволяла передавать национальный колорит и особенности исторической эпохи, в ней находили отражение логика действия, поступков персонажей и их внутренний мир. Мимодрама «Дочь Гудулы» по роману Гюго «Собор Парижской богоматери» — яркий пример новаторства Горского. В малых балетных спектаклях балетмейстер также предстал новатором. В постановке на музыку Пятой симфонии Глазунова мастер впервые ввел в название балета слово «симфония» и использовал приёмы сквозного развития.

Ценные экспонаты – это живая история нашей музыки и культуры.

Нина Милешина

25 ноября 5:10, 18:30 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.