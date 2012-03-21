В эфире "Экспомузыка". Дойра

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

В нашей программе мы уже не раз рассказывали о коллекции музыкальных инструментов народов Средней Азии – она была собрана Августом Эйхгорном в 19 веке, а сейчас находится в экспозиции Музея музыки. Сегодня речь пойдет об одном из древнейших инструментов Средней Азии – бубне под названием «дойра». Сведения о нём и его изображения встречаются во многих литературных и изобразительных источниках, начиная с 10 века.

Дойра из коллекции Эйхгорна изготовлена в середине 19 столетия. Она представляет собой круглый обруч из твердой породы дерева, предположительно акации. С одной стороны этот обруч затянут толстой козлиной кожей. Внутри него прибиты металлические петли, в них вдеты колечки из проволоки.

Сам Эйхгорн в каталоге коллекции писал о дойре: «употребительнейший у сартов (то есть городских жителей) инструмент, служащий для аккомпанемента пению и исполнения плясовых мотивов. Употребляется также в кукольных комедиях, при представлении акробатов и на пиршествах, известных в стране под именем тамаша. Употребляется людьми всех возрастов, стариками и молодыми, замужними женщинами и девушками». Конец цитаты.

Действительно, дойра – один из самых распространенных инструментов в Средней Азии, особенно в Узбекистане и Таджикистане. Это объясняется тем, что в народной музыке этих стран очень важна роль ритма. В сопровождении дойры исполняют танцы, поют, без неё не обходится ни один инструментальный ансамбль или оркестр.

Перед игрой мембрану дойры нагревают на солнце или над огнём. Хорошо натянутая кожа даёт чистый, звонкий и сильный звук. Дойру держат между большими и указательными пальцами и ударяют пальцами обеих рук в центре или по краю мембраны. Иногда инструмент встряхивают, получая шелестящее звучание – это ударяются друг о друга и об обечайку металлические кольца. Для достижения большей звучности при сольной игре на дойре на пальцы надевают металлические напёрстки.

Техника игры на дойре разрабатывалась веками и достигла настоящей виртуозности. Репертуар составляют разнообразные ритмические фигуры – усули. Их количество исчисляется сотнями. Многие ритмические фигуры описаны ещё в средневековых трактатах Аль-Фараби, Ибн Сины, Навои. Тщательная разработка и разнообразие ритмов дойры объясняются важной ролью этого инструмента в музыке среднеазиатских народов на протяжении тысячелетий.

Народные инструменты – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

21 ноября 5.10, 18.30 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.