В эфире "Экспомузыка". Ударные инструменты в традиционной китайской опере

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Один из интереснейших разделов музейной коллекции музыкальных инструментов народов мира – традиционные ударные инструменты Китая.

Они ведут свою родословную с древности. Об их происхождении существует красивая легенда. Желтый император, легендарный предок китайцев, пошел войной на великана-колдуна Чи Ю, который оспаривал у него власть над миром и обладал магической способностью летать. Желтый император сделал большой волшебный барабан и использовал в качестве барабанных палочек кости духа грома. Когда он ударил в барабан, раздался грохот в сто раз более сильный, чем гром. Войско Чи Ю разбежалось, а сам он от ужаса утратил способность летать. Желтый император одержал полную победу.

Китайские ударные инструменты отличаются удивительным разнообразием. Без них немыслимо ни одно празднество, торжество или церемония. Ударные входят также и в оркестр традиционной китайской оперы – в основном для сопровождения батальных сцен.

Важный инструмент, который применяется в этом жанре и сегодня, – барабан баньгу.

Он выглядит как перевернутая чаша. Баньгу делают из древесины твердых пород, а его корпус состоит обычно из шести секторов, склеенных так, что в центре дна остается небольшое отверстие. Для мембраны используется свиная или воловья кожа. Исполнитель на баньгу, по сути, выполняет функцию дирижера. Этот барабан вместе с деревянными трещотками пайбань задает ритм пению актеров, а кроме того, акцентирует их жестикуляцию и движения.

Трещотка пайбань появилась в придворной и народной музыке Китая в шестом-восьмом веках нашей эры. Ее популярность стремительно росла во всех музыкальных жанрах, и в традиционной китайской опере пайбань тоже играет важную роль.





Эта трещотка состоит обычно из трех деревянных пластин. При игре нижнюю пластину держат левой рукой и ударяют по ней двумя другими.

Характерные инструменты китайской оперы при изображении битв и сражений – гонг ло и тарелки бо.

Ло — это общее китайское название гонгов. Существует более тридцати их разновидностей, диаметром от нескольких сантиметров до одного метра. В состав сплава, из которого отливают гонги, обычно входят высококачественная медь и олово.

Бо – это две круглые медные тарелки с возвышениями в форме чаш посередине и отверстиями в центре. Через эти отверстия продеваются узкие кожаные ленты, чтобы музыканту легко было держать диски в руках. Помимо китайской оперы, Бо часто используются в народных ансамблях, для аккомпанемента песням и танцам, а также в буддийских храмах.

(повтор от 26.09.2018г)

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

19 ноября 5:10, 18:30 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.