В эфире "Экспомузыка". Шаляпин - Бертрам в опере Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол»

В собрании Музея музыки хранится много удивительных фотографий. Одна из них запечатлела рослого мужчину в театральном костюме и длинном завитом парике. Неумело наложенный грим скрывает лицо артиста, а ведь это – Фёдор Шаляпин. Роль Бертрама в опере французского композитора Джакомо Мейербера молодой Шаляпин исполнил только однажды – 17 октября 1894 года в Панаевском театре в Санкт-Петербурге.
После нескольких уроков пения у профессора Усатова в Тифлисе и успешного дебюта в Тифлисской опере Шаляпин решил осуществить свою мечту – выступить на столичной сцене. Приглашение антрепренёра Лентовского в петербургский сад «Аркадия», казалось, сулило начинающему артисту удачное начало карьеры. Однако надежды не оправдались. «И в художественном, и в материальном отношении антреприза Лентовского не дала мне ничего, кроме досадных разочарований», – вспоминал Шаляпин.
Неожиданный успех у петербургской публики принесло Шаляпину выступление на частной оперной сцене. Панаевский театр на Адмиралтейской набережной, небольшой и неуютный, тем не менее, хорошо посещала публика. В популярной опере Мейербера артист исполнил роль Бертрама, зловещего посланца Сатаны.
Шаляпин вспоминал: «Именно в роли Бертрама мне удалось чем-то сильно привлечь к себе публику. Не только молодой голос мой ей очень полюбился – ценители пения находили в нём какие-то особые непривычные тембры, – но и в игре моей публике почудилось нечто оригинальное».
Певец старался придать роли оперного злодея совсем не оперную убедительность. Шаляпин, правда, не смог избежать актерских штампов, принятых на провинциальной тифлисской сцене. К опере Мейербера он больше не возвращался. Однако спустя несколько лет Шаляпин гениально создал образ другого исчадия ада – Мефистофеля, и эта роль принесла ему мировую славу. А тогда, после успешного выступления в Панаевском театре, Шаляпина стали приглашать в светские салоны – правда, певец стеснялся своего плохо пошитого фрака и еще совершенно не умел держать себя в обществе…
Так одна из многочисленных фотокарточек Фёдора Ивановича Шаляпина рассказала о начале блистательной карьеры артиста.
Редкие фотографии – это живая история музыки.
Н. Ю. Тартаковская
18 ноября 5.10, 18:30 (мск)
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