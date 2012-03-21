В эфире "Экспомузыка". Карта экспедиции Листопадова

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Географические карты встречаются в фондах Музея музыки очень редко. В фонде учёного-этнографа, музыковеда Александра Листопадова хранится уникальный образец искусства картографии. На четырёх отдельных листах на тканевой основе напечатана карта Области Войска Донского, составленная в 1898 году.

Область войска Донского была не просто большой частью России, но настоящей страной с самостоятельным управлением. Она просуществовала с 1786 по 1920 годы. Поселения донских казаков простирались от Таганрога на западе до Царицына на востоке. Как на карте звёздного неба, листы усыпаны множеством мелких обозначений населённых пунктов – казачьих станиц и хуторов, а также русских слобод и посёлков. На карте изображен герб Области войска Донского. На нём – казацкие шашки, знамёна и двуглавый орёл под короной.

На дошедшем до нас экземпляре особо интересны рукописные пометы – сеть линий, прочерченных красным карандашом. Они обозначают маршрут Донской песенной экспедиции под руководством Листопадова.



Александр Михайлович Листопадов родился в 1873 году в станице Екатерининской Области войска Донского. С молодых лет он слышал донские песни и начал записывать их. В 1902 году, ещё будучи студентом Московской консерватории, Листопадов совершил длительную фольклорную экспедицию в Первый Донской округ вместе с другом, тоже донским уроженцем Сергеем Арефиным. За полгода музыканты записали 720 песен.

За свой «Сборник Донских казачьих песен» Листопадов был удостоен серебряной, а затем и золотой медали Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Александр Михайлович и дальше продолжил собирание донских песен, опубликовал несколько сборников. Благодаря трудам выдающегося учёного был сохранён целый пласт музыкальной культуры – исчезавший песенный фольклор народов юга России. Всего в собрании Листопадова насчитывается более тысячи двухсот донских песен.

Картой, которая сейчас хранится в Музее, Александр Михайлович пользовался многократно – во всех своих экспедициях. На листах имеются красные разводы и надпись Листопадова, объясняющая их появление: «Отпечатки красок – результат долгого лежания под водой на дне Дона между станицами Ромашовской и Кумшацкой в ночь под 11 июня 1915 года».

Что же случилось с картой и ее владельцем в ту ночь? Исследователям ещё только предстоит это узнать.

Уникальные документы – это живая история музыки.





Н.Ю. Тартаковская

14 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.