В эфире "Экспомузыка". Гусли Михаила Северского

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

В экспозиции Музея музыки представлены гусли, принадлежавшие замечательному певцу и гусляру Михаилу Константиновичу Северскому.

Корпус инструмента по форме напоминает шлем. Верхняя дека изготовлена из ели, нижняя — из сосны. На гуслях натянуто 36 металлических струн. Именно на таких инструментах играли профессиональные музыканты средневековой Руси – скоморохи. Об этом свидетельствуют иконографические памятники XIV - XVII веков.



В конце XIX – начале XX века, благодаря исследованиям историков Фаминцына и Привалова, а также деятельности выдающегося музыканта-народника Василия Андреева, начинает возрождаться интерес к гуслям.

Михаил Северский, выходец из крестьян, прошел нелегкий жизненный путь. Рано осиротев, он зарабатывал на жизнь пением былин и игрой на гуслях. В поисках работы Северский попал в Петербург, где его и услышал Андреев. Оценив одаренность юноши, подлинно народную манеру исполнения и оригинальность репертуара, он занялся его музыкальным образованием. Вскоре Северский был принят в Великорусский оркестр Андреева в качестве гусляра и певца.

По окончании курсов хорового пения при Московской консерватории, он 16 лет проработал в Большом театре – сначала пел в хоре, затем стал солистом. Исполнительским шедевром признан созданный им образ Баяна в опере Глинки «Руслан и Людмила».

В 1920-х годах Северский начал выступать на радио и стал там одним из первых пропагандистов народного творчества. В исполнении певца звучали русские народные песни и былины, которые он записал в Вологодской, Тверской, Ярославской областях, а также песни народов мира. Северский выступал в концертных залах Москвы с программами, посвященными русскому фольклору. Разнообразный репертуар, необычное сочетание голоса с аккомпанементом на гуслях определили успех и популярность артиста.

В последние годы жизни Северский руководил художественной самодеятельностью в клубах и домах культуры Москвы.

В фондах Музея музыки сохранилось несколько грампластинок 1930-х годов, а также диск середины 70-х с отреставрированными записями русских народных песен в исполнении Михаила Северского. В этих записях продолжает жить удивительное искусство певца, его замечательный голос и чистый, серебряный тембр его гуслей.

Уникальные инструменты и редкие звукозаписи – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

(повтор от 07.02.2019г.)

15 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.