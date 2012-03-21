В эфире "Экспомузыка". Шувыр – марийская волынка

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Волынки есть почти у всех народов Европы и Передней Азии. Однако волынки народов Поволжья отличаются своеобразием и оригинальностью. Например, марийская волынка шувыр (или шювыр), в отличие от большинства волынок других народов, традиционно делалась не из целой шкуры козы, а из бычьего или лошадиного пузыря, поэтому она размером поменьше, да и звучит не так громко. Кроме того, у шувыра нет торчащей сбоку длинной басовой трубки, играющей один протяженный звук, но зато дудка, на которой играют мелодии – двойная. Из-за небольшого размера при игре шувыр держат не под мышкой, а перед собой – для волынок это нетипично. Название инструмента происходит от слова «шовыронг», что означает «мочевой пузырь» животного. Это не случайно, поскольку пузырь здесь – главный элемент: благодаря ему обеспечивается беспрерывное звучание. «Голос» инструмента резкий и жужжащий.

В Музее хранится три марийские волынки.

Одна была приобретена в 1984 году у Валерия Брезгунова, мастера волынок из Лыткарино. Еще два шувыра поступили в коллекцию в 1950 году из Всесоюзного дома народного творчества.

Самому старшему из музейных шувыров скоро исполнится 100 лет: инструмент был изготовлен около 1920 года. Мех его сделан из обработанного пузыря коровьего желудка. С одной стороны в мех вставлена короткая костяная трубочка для вдувания воздуха, а с противоположной стороны – пара мелодических трубок одинаковой длины. Они изготовлены из олова и вложены в колодку из кленового дерева. Эти трубки имеют язычки из камыша.

Шувыр в прошлом являлся излюбленным инструментом народности мари. Он встречался в каждой марийской деревне и выполнял, прежде всего, ритуальные функции. В частности, он единственный из музыкальных инструментов участвовал весной в ритуальном обходе поля с молебном о благоприятной погоде и хороших всходах. А в середине лета, когда созревали хлеба, с шувыром вновь обходили поле, исполняя заклинательный наигрыш о добром урожае.

Центральное место шувыру отводилось также на свадьбах, похоронах, поминках, ритуальных молениях. Его величавые мелодии создавали эффект очищения. Инструмент использовался на церемонии изгнания бесов, а коготь лисицы или рыси, привязанный к волынке для прочистки игровых отверстий, обладал, согласно легенде, магической силой, способной излечивать болезни.

Исполнители на шувыре – исключительно мужчины. Рекруты, которые играли на инструменте, часто брали его на царскую службу. А если приходилось менять место жительства, шувыр увозили с собой как родовую реликвию. Кроме сольного исполнения, шувыр часто звучит в ансамбле с марийским барабаном тюмыр.

Чтобы изготовить шувыр, а потом настроить его для игры, может потребоваться больше года. Сейчас в Марий Эл осталось немного мастеров, которые занимаются изготовлением марийских волынок.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

(повтор от 21.09.2018г)

13 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.