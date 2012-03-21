В эфире "Экспомузыка". Балалайка-альт из мастерской И.И. Галиниса

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

В коллекции Музея музыки есть два инструмента, созданные замечательным балалаечным мастером Иосифом Галинисом. Балалайка и домра-бас, изготовленные в 1900-х и 1930-х годах соответственно, поступили в Музей от частных лиц во второй половине XX века.

Кроме того, в фондах Музея есть еще один инструмент, связанный с именем Галиниса, балалайка-альт, изготовленная в его мастерской в 1913–1914 годах. В Музей инструмент поступил в конце 80-х. Несколько лет тому назад эта балалайка-альт демонстрировалась на музейной выставке «Экспонат в фокусе».

Иосиф Галинис входит в число лучших отечественных мастеров народных инструментов – наряду с Семёном Налимовым и Семёном Сотским.

Литовец по происхождению, Галинис родился в 1882 году в Ковенской губернии. Свою жизнь он связал с городом на Неве и умер в блокаду Ленинграда в 1942 году, до конца дней работая инструментальным мастером в оркестре.

В 13-летнем возрасте Галинис поступил учеником к известному мастеру Ивану Зюзину в Санкт-Петербурге. Через несколько лет молодой мастер открыл собственную мастерскую, а позже и свой музыкальный магазин. В 1916 году, после смерти Семёна Налимова, Василий Андреев, создатель первого в России оркестра русских народных инструментов, пригласил Галиниса на работу инструментальным мастером в этот коллектив, передав ему материалы мастерской Налимова и поручив реставрацию налимовских инструментов. Став непосредственным продолжателем школы Налимова, Галинис создал замечательные по качеству инструменты. Его балалайки отличались объемным корпусом, более широким грифом, чем у балалаек других современных ему мастеров, тщательной выработкой, светлым, чуть желтоватым лаком, а главное – неповторимым звуком.

В 1930-е годы мастер работал уже вместе со штатом учеников – сотрудников, которые обеспечивали выполнение многочисленных заказов. В конце 30-х годов Галинис и еще три мастера арендовали в Ленинградской консерватории помещение, где они изготавливали сольные и оркестровые балалайки и домры. Иосиф Игнатьевич отличался исключительной работоспособностью и преданностью своему делу. Многие его инструменты звучат до сих пор, принося радость музыкантам и публике.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

Н.В. Милешина

(повтор от 04.02.2019г.)

12 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.