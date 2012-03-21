В эфире "Экспомузыка". Пандури

Экспомузыка

Понедельник, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;

Вторник, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;

Среда, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;

Четверг, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;

Пятница, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;



Короткие истории от Михаила Брызгалова

Пандури – традиционный грузинский трёхструнный инструмент. Он особенно распространён в Восточной Грузии. Самое раннее упоминание о пандури встречается в произведении автора V века Евсебия Александрийского. В средневековых рукописях можно найти изображения этого инструмента.

Форма корпуса пандури в каждом регионе Грузии своя. В Музее музыки хранится инструмент, изготовленный в начале XX века, вероятно, в Пшавском или Карталинском районах. Он имеет характерную для этих мест форму в виде лопаты с выгнутым дном. Корпус, шейка и головка выдалбливаются из одного куска древесины. Дерево, предназначенное для пандури, срубают во время полнолуния. Кусок верхней части ствола раскалывают вдоль пополам. Для изготовления инструмента берут ту половину, которая больше освещалась солнцем. Деку обычно делают из сосны или ели. К корпусу прибивают квадратную дощечку, ее края обрезают и обмазывают воском. В деке делают несколько резонаторных отверстий, а на головке инструмента – отверстия для колков. Звук извлекают, бряцая пальцами по всем струнам или с помощью ногтя большого пальца.

Пандури в основном используется как аккомпанирующий инструмент. В его сопровождении поют эпические, шуточные, любовные, а в горных районах - героические песни.

Пандури участвовал в древнейших обрядах, например, в обряде «восхваления древних героев чашами», во время которого пили священное пиво и пели героические хвалебные песни. Стихи героического содержания под аккомпанемент пандури распевали священнослужители во время исполнения ритуалов.

В Тушети, горном районе Восточной Грузии, пандури – неотъемлемый атрибут «освящения» новогоднего пива. Выглядит этот обряд так: женщины, играя на пандури, обходят вокруг деревянного сосуда для пива, на котором стоят свечи. А когда пиво сварено, женщины ещё трижды обходят вокруг сосуда с пением обрядовых песен. Затем они кладут на сосуд пандури. По преданию, ночью инструмент должен зазвучать сам.

Пандури в Грузии считается символом веселья. Поэтому существует запрет играть на нём в течение года в семье, которая находится в трауре. По истечении этого срока устраивалось застолье, которое начиналось с пения и игры на пандури старшего члена семьи. Он передавал инструмент другим присутствующим, и только после этого разрешалось петь, играть и веселиться.

В 1930-х годах в Грузии были созданы усовершенствованные пандури, их использовали в профессиональных оркестрах, исполнявших фольклор. Но широкого распространения они не получили.

Народные инструменты — это живая история музыки

Е.Б. Сигейкина

11 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.