В эфире "Экспомузыка". Арендс. Клавир кинооперы «Нина»

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Рукопись, созданная летом 1915 года, выглядит как традиционный оперный клавир – с солистами и хором; обозначены названия картин, жанры номеров (например, «куплеты с хором», «каватина»). Но пометки о хронометраже эпизодов ясно указывают, что произведение предназначено для кино.

Производством фильма «Нина» занималась знаменитая компания «Ханжонков и Компания», съемки велись на Черноморском побережье Кавказа, режиссером был Евгений Бауэр. Газета «Раннее утро» осенью 1915 года писала о проекте как об уникальном: «Попытки постановок киноопер до сих пор ещё не предпринимались. Препятствием к подобного рода постановкам являлся тот факт, что пение и музыка не совпадали с действиями артиста, изображаемыми на экране. Теперь снова сделана попытка в этой области, которая, быть может, даст более положительные результаты. Закончена инсценировкой киноопера «Нина». Музыка к ней написана Арендсом».

Сюжет картины, сочинённый драматургом и кинорежиссёром Василием Гончаровым, – любовная драма в духе фильмов эпохи немого кино. Совершив низость по отношению к своей невесте Нине Астафьевой, граф Рокотов никак не может добиться прощения от любимой девушки. Потеряв всякую надежду, он бросается с утёса в море. Графа удаётся спасти, но он не приходит в сознание. Дни и ночи не отходя от его постели, Нина понимает, что простила жениха.

Премьера кинодрамы «Нина» состоялась более ста лет назад, осенью 1916 года. В главных ролях снимались известные актеры тех времен – Зоя Баранцевич, Константин Джемаров, Ольга Рахманова. К сожалению, фильм не сохранился, как и его музыкальная фонограмма.





Этот проект – одна из первых попыток создания кинооперы, жанра, который позже занял важное место в искусстве кино.

Уникальные автографы – это живая история музыки.

(повтор от 27.09.2018г.)

8 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.