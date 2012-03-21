В эфире "Экспомузыка". Баяны Юрия Казакова

Экспомузыка

Понедельник, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;

Вторник, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;

Среда, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;

Четверг, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;

Пятница, Неделя: 1,2,3,4,5,6. Время: 05:00;



Короткие истории от Михаила Брызгалова

В экспозиции Музея музыки представлены два баяна. Эти бесценные подарки нашему музею сделал выдающийся российский баянист, народный артист СССР Юрий Иванович Казаков.



Баян, подаренный в 1994 году, принадлежал его отцу – Ивану Константиновичу Казакову, постоянному участнику концертов Северного русского народного хора. С этим баяном артист выступал в концертных бригадах на фронтах Великой Отечественной войны. До Победы Иван Казаков не дожил всего один месяц.

Под руководством Ивана Константиновича начал обучаться игре на этом баяне его сын Юрий. Это трехрядный баян «готового» типа, изготовлен мастером Клыковским в Москве в 1916 году. В память об отце Юрий Иванович установил на баяне памятные серебряные накладки в форме лиры, вензель и именную табличку.

В годы Великой Отечественной войны Юрий Казаков играл в оркестре Ансамбля песни и пляски Северного флота, выступал на боевых кораблях и в воинских частях. Всего провел около шестисот «военных» концертов. После войны он – солист Архангельской филармонии и преподаватель баяна в музыкальном училище. В 50-х годах — солист Московской филармонии, затем Москонцерта. В конце 50-х Казаков окончил Гнесинский институт. В дуэте с великим виолончелистом Мстиславом Ростроповичем Казаков дал в Сибири в 1958 году 60 концертов! Эти уникальные выступления были записаны французским телевидением и неоднократно транслировались в европейских странах.

Юрий Казаков концертировал во многих странах мира, участвовал в престижном концерте по случаю 20-летия Организации Объединенных Наций в Женеве в середине 60-х. Он автор обработок и вариаций на темы народной музыки. Грампластинки с записями баяниста выпущены в СССР, Польше, Финляндии, Англии, США. «Трудно решить, чем больше восхищаться: его талантом, тонкостью исполнения или хорошим вкусом», – писала французская газета «Марсельеза».

В конце 90-х годов компания «Русский диск» в серии «Звезды русского баяна» выпустила компакт-диск «Играет Юрий Казаков». Эта запись удостоилась награды «Пять звезд» Ассоциации аккордеонистов Швеции.

В декабре 2009 года в Музее музыки прошел юбилейный концерт к 85-летию маэстро. В этот день он подарил Музею свой личный концертный баян. Это готово-выборный многотембровый баян собственной конструкции Юрия Казакова. Он изготовлен в 1962 году мастером Федором Фигановым. На нем удобно исполнять полифоническую музыку, сложнейший органный и оркестровый репертуар.

Скончался Юрий Иванович 6 мая 2019 года на 95-м году жизни. Похоронен на Востряковском кладбище.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

Нина Милешина

7 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.