В эфире "Экспомузыка". ЭРХУ – китайская скрипка

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 06.11.2019

Район Китая к югу от реки Янцзы, куда входит и город Шанхай, – родина элегантного инструментального стиля камерной музыки, известного под названием «мелодии шелка и бамбука». Под «шелком» подразумеваются шелковые струны разнообразных струнных инструментов, в том числе скрипки эрху. Под бамбуком – духовые инструменты из этого растения.



Эрху — двухструнная скрипка, из семейства хуцинь. Название состоит из иероглифов «два» и «ху» – сокращенное от «хуцинь». Эрху обладает, пожалуй, самым выразительным тембром среди всех смычковых инструментов Китая. На ней играют как соло, так и в ансамблях. Это самый популярный струнный инструмент в стране. При игре на эрху применяют множество сложных технических приемов. Скрипка эрху часто выступает в качестве ведущего инструмента в оркестре традиционных китайских инструментов и при исполнении музыки «шелка и бамбука».

В Российском национальном музее музыки находятся пятнадцать экземпляров эрху. Корпус инструмента представляет собой шестигранный бочонок, изготовленный из ценных пород дерева. С одной стороны он обтянут кожей питона, с другой закрыт узорчатой деревянной решеткой. Длинная шейка сделана из того же материала, что и корпус. Головка резная, слегка отогнута назад, у нескольких музейных инструментов она изображает голову дракона. Смычок делается из бамбука, натянутый на него конский волос продевают между струнами. Играют на эрху сидя, опирая инструмент корпусом о колено. Исполнитель пальцами левой руки слегка нажимает на обе струны, не прижимая их плотно к шейке. Поэтому звук эрху напоминает пение фальцетом, в нем нежность сочетается с экспрессией.

После усовершенствований, сделанных в XX веке композитором Лю Тяньхуа, эрху стал в Китае излюбленным сольным инструментом. Он приобрел обширный репертуар, включая даже концерты для эрху с симфоническим оркестром.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.

(повтор от 14.09.2018г.)

6 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.