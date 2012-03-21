В эфире "Экспомузыка". Английский рожок

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 05.11.2019

Английский рожок возник примерно в двадцатых годах XVIII века, когда корпус изогнутого охотничьего гобоя да качча соединили с грушевидным раструбом гобоя д`амур. Никакого отношения к Англии происхождение инструмента не имеет, и почему его назвали именно так – до сих пор загадка.

Английский рожок больше гобоя и звучит на квинту ниже. Звук его более меланхоличный. Глубокий знаток оркестра Николай Андреевич Римский-Корсаков определил тембр английского рожка как «лениво-мечтательный».

В экспозиции Музея музыки представлено несколько английских рожков. Один из них относится к ранним образцам инструмента. Своей формой он напоминает серп. Такая форма создавала трудности при изготовлении канала инструмента – в цельном корпусе было невозможно его просверлить. Было найдено решение: ствол склеивался из двух половинок с готовыми отверстиями, а затем обтягивался тонкой кожей. Музейный инструмент состоит из 3-х частей, они соединены широкими кольцами из слоновой кости.

К тридцатым годам XIX века английский рожок приобрел прямую форму. В отличие от других разновидностей гобоя, он не вышел из употребления, а, наоборот, окончательно закрепился в составе оркестра. К этому времени английский рожок снабдили удобной механикой и небольшим медным изгибом вверху корпуса – на нём крепится трость.

В Музее музыки экспонируются два инструмента второй половины XIX века. Один из них – немецкой фирмы «Геккель», второй – московской фирмы «Николай Фёдоров», имевшей звание «поставщика двора Его Императорского Величества».

Первыми включили английский рожок в состав оркестра Глюк – в опере «Орфей и Эвридика» – и Гайдн – в симфонической музыке. Английский рожок широко использовался в операх итальянских композиторов. В творчестве Чимарозы, Траэтты, Сарти сложился певучий стиль письма для этого инструмента в противоположность распространенному тогда виртуозному стилю. В XIX веке эту традицию продолжили прославленные итальянские композиторы: Россини, Беллини, Доницетти, Верди. Они использовали английский рожок в драматических эпизодах.

В начале XIX века большой интерес к английскому рожку проявили русские композиторы. Горячим поклонником этого инструмента был Михаил Глинка. Он использовал рожок в двух своих операх, отведя ему важную драматургическую роль. В 1836 году специально для участия в премьере оперы «Жизнь за царя» был приглашён самый авторитетный в Европе исполнитель на английском рожке, профессор Парижской консерватории Анри Брод. Его приезд в Россию оплатила семья императора Николая Первого.

В 20-м столетии композиторы продолжили традиции романтической эпохи в трактовке английского рожка, стремясь максимально выявить его особый, красочный тембр.

Редкие инструменты – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.

5 ноября 5:00, 17:00 (мск)