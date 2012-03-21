В эфире «Экспомузыка». Труба, подаренная Тимофею Докшицеру

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.11.2019

В 2007 году в Музей музыки поступил большой фонд рукописных и документальных материалов выдающегося советского трубача, педагога и дирижера, народного артиста РСФСР, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных – Тимофея Александровича Докшицера. Фонд Докшицера насчитывает более двух с половиной тысяч единиц хранения, включает множество нотных изданий, писем, афиш, программ, фотографий, грампластинок. Все материалы были подарены Музею вдовой музыканта и его младшим братом.

Среди материалов имеется помповая труба немецкого производства, заказной экземпляр, изготовленный и подаренный специально Тимофею Докшицеру. На трубе латинскими буквами выгравировано имя музыканта. Инструмент сегодня демонстрируется в экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира».

Об искусстве Докшицера восторженно писала зарубежная пресса. Швейцарская газета «Брасс бюллетень»: «Тимофей Докшицер является одним из неоспоримых мастеров игры на трубе в России и во всем мире. Будучи музыкантом до мозга костей, он буквально заставляет жить свой инструмент». А вот отзыв американской газеты «Сан»: «Докшицер умеет петь на своем инструменте с особой теплотой, элегантностью, нежностью и мягкостью, играть с такой быстротой и ловкостью, словно он виртуознейший скрипач. Ему подчиняются вихревые, ураганные пассажи; его техника удивительна...». Конец цитаты.

Репертуар музыканта огромен и включает в себя почти все, что написано для трубы или может быть на ней исполнено: от музыки Баха, Вивальди, Тартини, Гайдна – до Шостаковича, Щедрина, Гершвина, Арутюняна, Пахмутовой. Искусство Докшицера способствовало появлению новых сочинений для трубы – концертов Вайнберга, Тамберга, Нестерова, Крюкова.

Тимофей Докшицер родился в начале 20-х годов прошлого века в Черниговской области. С юности учился в Центральной музыкальной школе в Москве в классе Михаила Табакова. В 1941 году Докшицер стал лауреатом Всесоюзного конкурса. В годы войны играл в оркестре штаба Московского военного округа, принимал участие в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. После войны Докшицер продолжил учёбу у Табакова в Институте имени Гнесиных, параллельно работал в оркестре Большого театра. В 1947 году он завоевал первую премию на Международном конкурсе в Праге. Был крупным педагогом: из его класса в Гнесинском институте вышло более ста прекрасных музыкантов. Мастер создал ценные учебные пособия, охотно давал мастер-классы в России и за границей.

С 1990 года Тимофей Докшицер жил в Вильнюсе, преподавал в Вильнюсской консерватории. Умер выдающийся музыкант 16 марта 2005 года. Похоронен он на Донском кладбище в Москве.

Ценные музыкальные инструменты – это живая история музыки.

Н.В. Милешина

4 ноября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.