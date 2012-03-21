В эфире «Экспомузыка». Концерты молодого Шостаковича

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 31.10.2019

В личных фондах коллекции Музея музыки хранится много писем Дмитрия Шостаковича к друзьям, коллегам, композиторам и исполнителям. Эти интереснейшие документы были опубликованы в 2000-м и 2006-м годах в двух объемистых томах. Письма Шостаковича часто раскрывают малоизвестные страницы его биографии.

Так, в фонде композитора Олега Эйгеса сохранилось письмо, которое Шостакович адресовал ему в 1923 году. Семнадцатилетний Дмитрий Шостакович жил в то время в Петрограде, завершал обучение в консерватории по классам фортепиано и композиции и работал над дипломной работой – Первой симфонией. Из письма мы узнаем о первых концертных выступлениях Шостаковича-пианиста: «Пишу тебе из Петрограда, где я уже успел обжиться и захворать инфлуэнцией и бронхитом. Теперь немного поправился и начал заниматься. Будут в нашем «Кружке друзей камерной музыки» два моих концерта. Состоятся они в ноябре. В январе я, по всей вероятности, приеду в Москву и там дам 2 концерта. Тогда повидаемся». Конец цитаты.

«Кружок друзей камерной музыки» был организован группой музыкантов-любителей. Концерты устраивались в зале на Невском проспекте (сегодня в этом помещении работает Кукольный театр). С 1922-го по 24-й годы состоялось около трёхсот концертов! Именно в них началась артистическая деятельность Льва Оборина, Марии Юдиной, Владимира Софроницкого.

Шостакович впервые выступил в концерте Кружка в 1923 году. Он исполнил Органную прелюдию и фугу ля минор Иоганна Себастьяна Баха в транскрипции Листа, «Апассионату» Бетховена и собственные сочинения.

А 8 ноября 1923 года состоялся уже сольный концерт Шостаковича – прозвучали Органная прелюдия и фуга Баха, также в транскрипции Листа, бетховенская Соната опус 57, его же Тема с вариациями и Прелюдия.

10 декабря Шостакович выступал на открытии баховского цикла, исполнив Бранденбургский концерт № 5.

Выступления Шостаковича были встречены благожелательно. Музыкальный критик журнала «Жизнь искусства» Виктор Вальтер писал: «Когда я слушаю в концерте Шостаковича, я непосредственно чувствую в его игре настоящее творчество артиста. То, что художник видит, когда пишет картину, Шостакович слышит, когда исполняет пьесу. Шостакович сыграл несколько своих сочинений: прелестные прелюды и фантастические танцы. Какая простота и уверенность в своем творчестве в такие юные годы! Никакого напряжения, никаких тщетных исканий! Будем надеяться, что творчество Шостаковича в ближайшем будущем даст пышный цвет и сладкий плод». Конец цитаты.

Письмо из фондов музея раскрывает нам важные детали начала творческого пути великого композитора.

Уникальные документы – это живая история музыки.

Н.Тартаковская

31 октября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.