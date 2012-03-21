В эфире «Экспомузыка». Василий Андреев

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 29.10.2019

На фотопортрете из коллекции Музея музыки – Василий Андреев, основатель Великорусского оркестра народных инструментов. Он выглядит необыкновенно элегантно – дорогой костюм, аккуратно постриженные усы и бородка, умный внимательный взгляд, в руках – балалайка. Сын купца из города Бежецка Тверской губернии с детства играл на фортепиано, скрипке, различных народных инструментах. Примитивная деревенская балалайка коробила чуткий слух, и Андреев вместе с мастером Францем Посербским взялся за ее усовершенствование. Результатом многолетней работы стала хроматическая балалайка. Она звучала ярко, а играть на ней было легко и удобно. Это был настоящий концертный инструмент.

Столичный дебют Андреева на сцене Петербургского Благородного собрания в 1896 году произвел фурор. Федор Шаляпин утверждал, что учиться одеваться надо у Василия Андреева. А игра на балалайке вошла в моду даже в высших аристократических кругах. Андреев создал первое учебное пособие по игре на этом инструменте и добился, чтобы это искусство стало обязательной дисциплиной в школах, училищах и даже в армии – пусть демобилизованные солдаты несут в деревню хорошую музыку.

Из таких же, как он, музыкантов-любителей и энтузиастов народного искусства, Андреев собрал оркестр. В его состав входили балалайки и домры разных размеров – от примы до баса, гусли, духовые и ударные инструменты. Со своим оркестром Андреев выступал в России и совершал триумфальные заграничные турне. В 1892 году во Франции музыкант был избран почетным членом Французской академии искусств «за введение нового элемента в музыку». В 1900 году на Всемирной выставке в Париже он был награжден Орденом Почетного легиона и Большой золотой медалью выставки. Выступления оркестра в Америке записывались на пластинки. А во время гастролей в Англии в 1911 году Андреев обучал местных военных музыкантов игре на русских народных инструментах.

В фондах Музея музыки хранится балалайка-прима, принадлежавшая Василию Андрееву. Она изготовлена знаменитым мастером Семёном Налимовым. Впоследствии инструмент перешел к ученику Андреева, солисту Великорусского оркестра Борису Трояновскому.

Одно из своих симфонических сочинений Александр Глазунов назвал «Русская фантазия для Великорусского оркестра» и посвятил его Андрееву. Знаменитый балалаечник и сам занимался сочинением и аранжировками для своего оркестра. В фондах музея хранятся ноты его вальса «Балалайка», песни «Былое на Волге», переложения цыганской песни «Белая акация». Памятник Василию Андрееву установлен на его родине в Бежецке, а в Санкт-Петербурге и Вышнем Волочке открыты мемориальные доски. А оркестр, который замечательный музыкант основал более ста тридцати лет назад, существует и сегодня – и носит его имя.

Уникальные экспонаты – это живая история музыки.

Н.Ю. Тартаковская

(повтор от 28.01,2019г.)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.

29 октября 5:00, 17:00 (мск)