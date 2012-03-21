В эфире «Экспомузыка». Икили

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 30.10.2019

Икили — струнный смычковый инструмент, издревле является неотъемлемой частью жизни горно-алтайского народа. Корпус икили имеет форму заостренного книзу овала и выдалбливается вместе с шейкой из одного куска дерева. Шейка без ладов заканчивается резной головкой, иногда в виде головы коня. Дека делается из козлиной или оленьей кожи.



Традиционно икили изготавливается самим исполнителем – чаще всего из древесины лиственницы, причем выбирают дерево, которое росло в тени, в низине, где больше влаги, так как оно обладает большей плотностью. Затем заготовку кипятят в течение нескольких часов, выпаривая смолу, и неделю сушат. Эта процедура избавляет корпус инструмента от растрескивания и придает ему красновато-коричневый оттенок. Кожу для деки вымачивают, в сыром виде натягивают на корпус, а затем пропитывают дымом. Струны инструмента, согласно поверью, делают из волоса самого быстроногого жеребца – потому что такой волос обладает особой звучностью, подобной свисту ветра. Смычок имеет форму лука, делают его из ветки черемухи или желтой акации со свободно свисающим пучком конского волоса, его натяжение регулируют пальцами правой руки. Волос смычка смазывают сосновой смолой.

На икили играют исключительно мужчины. Они сидят на ковре, скрестив ноги, инструмент держат вертикально, опирая корпус о землю или о ступню. Звук икили негромкий, тембр «воркующий», слегка гнусавый. Мелодии, исполняемые на икили, украшаются фиоритурами – особенно у жителей Южного Алтая.

Алтайцы всегда наделяли икили магической силой. По поверью, игрой на нем можно умилостивить духа тайги, и тогда можно рассчитывать на богатую добычу на охоте.

О происхождении икили известно несколько легенд. По одной из них первым исполнителем на нем был юноша, который случайно забрел в пещеру, где некий дух в человечьем обличье одолжил ему свой инструмент, но велел вернуть. Вернувшись домой, молодой человек понял, что провел в пещере много лет, и стал странствующим сказителем.



Уникальные инструменты – это живая история музыки.

(повтор от 187.09.2018г.)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.

30 октября 5:00, 17:00 (мск)