В эфире «Экспомузыка». Бандонеон

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.10.2019

В коллекции Музея музыки хранятся три бандонеона немецкого производства первой трети 20-го века. Первый из них, изготовленный фирмой «Ланге», поступил из Московской государственной консерватории в середине 30-х годов. Два других инструмента пришли от частных лиц в 70-е и 80-е годы. Один из них демонстрируется в экспозиции «Музыкальные инструменты народов мира».



Бандонео́н — язычковый музыкальный инструмент из семейства ручных гармоник. Его устройство похоже на баян, гармонику или аккордеон. Создал бандонеон на основе немецкой концертины в 1840-х годах мастер Генрих Банд, отсюда и название инструмента. Мастер придал ему квадратную форму. Главная отличительная черта бандонеона в том, что играть приходится попеременно – то правой рукой, то – левой.

Поначалу бандонеон применяли для исполнения духовной музыки в лютеранских церквях Германии. В дальнейшем он стал использоваться в домашнем музицировании, в ансамблях и оркестрах.

В конце 19-го века бандонеоны были завезены в Аргентину. И в начале 20-го века широко распространились не только в Аргентине, но и в Уругвае и Бразилии. А в самой Аргентине бандонеон стал национальным инструментом. Он вошёл в состав танго-оркестров и стал очень популярным из-за своего драматичного и грустного звучания. Именно благодаря бандонеону музыка аргентинского танго приобрела то пронзительно-щемящее звучание, которое привлекает к ней миллионы поклонников.

Для бандонеона создал свои лучшие произведения выдающийся аргентинский композитор и исполнитель второй половины 20-го столетия – Астор Пьяццолла. Его сочинения очень обогатили музыку танго, соединив его с элементами джаза и классической музыки. Пьяццолла стал родоначальником стиля, получившего название «танго нуэво», то есть «новое танго».

Во многом благодаря усилиям Пьяццоллы и его последователей бандонеон сегодня популярен во всем мире.

Уникальные инструменты – это живая история музыки.



Нина Милешина

28 октября 5:00, 17:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.