В эфире «Экспомузыка». Торжественная увертюра на датский гимн

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 25.10.2019

В сентябре 1866 года датский королевский корабль «Шлезвиг» бросил якорь в Кронштадте. В Россию прибыла датская принцесса Дагмар, невеста наследника престола Александра Александровича, будущего императора Александра Третьего. В Петербурге принцессу встречали с восторгом. Хрупкая и грациозная Дагмар пленяла добротой, искренностью и обаянием. 28 сентября состоялось бракосочетание наследника и принцессы, получившей русское имя Марии Федоровны. Вскоре ожидалось прибытие великокняжеской четы в Москву, где также готовилась торжественная встреча.

В эти же дни молодой профессор Московской консерватории Петр Ильич Чайковский получил заказ от директора консерватории Николая Рубинштейна: написать оркестровую пьесу для исполнения во время торжеств в честь встречи Александра и Марии Федоровны в Москве. Чайковский немедленно взялся за работу и к середине ноября закончил Торжественную увертюру на датский гимн – так он назвал сочинение. Композитор сделал также переложение для фортепиано в 4 руки, которое было издано.

Автограф партитуры – сорок листов – хранится вместе со всем архивом Чайковского в Музее музыки. Композитор соединил музыку двух гимнов – датского и русского, что должно было выразить приветственные чувства по отношению к датской принцессе – будущей российской императрице. Для своего сочинения Чайковский выбрал не официальный датский гимн «Есть прекрасная земля», написанный в 1835 году, а гораздо более древний, так называемый королевский гимн композитора Хартмана на слова «Король Кристиан стоял у высокой мачты». Этот гимн, согласно этикету, исполнялся только в присутствии королевских особ. Тема русского гимна «Боже царя храни» неожиданно для слушателей прозвучала в увертюре в миноре; из-за этого намеченное исполнение в концерте было отменено. По какой причине Чайковский решил изменить гармонию российского гимна, неизвестно.

Приезд наследника с супругой в Москву было перенесен на апрель будущего 1867 года. Тем не менее, в благодарность за сочинение «Торжественной увертюры» Чайковский получил в награду золотые запонки с бирюзой. Композитор в то время нуждался в деньгах; он не смог сохранить царский подарок и продал запонки композитору Александру Дюбюку.

Чайковский ценил «Торжественную увертюру» и считал ее более эффектной, чем другое свое произведение на торжественный случай – знаменитую увертюру «1812 год». Впоследствии он неоднократно возвращался к своему раннему опусу и вносил в партитуру коррективы, готовя ее к изданию.

«Торжественная увертюра на датский гимн» сохранилась в концертном репертуаре. Она, хоть и нечасто, звучит в исполнении симфонического оркестра, и не только. Так, в 2015 году ее исполнил оркестр народных инструментов колледжа имени Шнитке на концерте к 175-летию со дня рождения Чайковского.

(повтор от 24.09.2018г.)

Бесценные нотные рукописи – это живая история музыки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.

25 октября 5:00, 17:00 (мск)