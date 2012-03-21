В эфире «Экспомузыка». Вагнер в России

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 24.10.2019

В 1995 году в коллекцию писем Музея музыки поступил ценный документ – записка Рихарда Вагнера. Она написана на небольшом листке бумаги на немецком языке. Документ сохранился плохо – ветхий листок пожелтел и разорван по сгибу. Записка адресована Иосифу Яковлевичу Сетову и судя по ее содержанию, написана в 1863 году. Сетов, настоящая фамилия которого – Сетгофер – венгр по происхождению, оперный певец, режиссёр и антрепренёр. В 1863 году он выступал на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Тогда же состоялось и его знакомство с Рихардом Вагнером.

Знаменитый композитор приехал в Россию по приглашению Филармонического общества – продирижировать двумя концертами из собственных сочинений. Гонорар был предложен просто фантастический – две тысячи рублей, по тысяче за концерт, и композитор немедленно ответил телеграммой: «Прибываю 22 февраля». В Санкт-Петербурге и Москве Вагнер дал в итоге не два запланированных концерта, а целых девять и исполнил 24 фрагмента из семи своих опер, а также пять симфоний Бетховена. Необычная манера дирижирования поразила слушателей: впервые они увидели дирижёра, стоящего лицом к оркестру и спиной к залу.

Исполнение музыки Вагнера – всегда испытание для вокалистов. Русским певцам, мало знакомым со стилем немецкого мастера, пришлось нелегко. Голос Иосифа Сетова показался композитору тусклым. Московский певец Владиславлев раздражал маэстро вызывающим видом – он явился на репетицию в красной рубашке. Кроме того, ему написали текст русскими буквами – поскольку Владиславлев не владел немецким.

Тем не менее, Вагнер оценил восторженный приём русских поклонников и не скупился на выражение благодарности. Вернувшись в Германию, он с восторгом демонстрировал своим друзьям гонорар – саквояж, набитый золотыми монетами, говоря: «Вот что такое Россия!».

Содержание записки Вагнера Иосифу Сетову, на первый взгляд, незначительно – композитор спрашивает, может ли он встретиться с ним после обеда у себя дома. Тем не менее, в биографии Вагнера важен каждый документ. А для коллекции Музея музыки, в которой хранятся всего два письма Вагнера, этот автограф ценен вдвойне.

Уникальные документы – это живая история музыки.

Н.Тартаковская

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.

24 октября 5:00, 17:00 (мск)