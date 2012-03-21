В эфире «Экспомузыка». Бюгельгорн

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 23.10.2019

Одно из украшений музейной коллекции – редкий музыкальный инструмент под названием бюгельгорн.

Бюгелем в средние века называли сигнальный рожок, изготовленный из бычьего рога. Начиная с XVIII века этот духовой инструмент – уже медный или латунный – входил в состав военных оркестров.

Клапанный бюгельгорн появился на свет в 1810 году в Дублине, столице Ирландии. Сконструировал его Джозеф Холлидей – дирижер оркестра местной полиции. У инструмента был широкий ствол, конической формы. Он был свернут в один оборот. Боковые отверстия снабжены клапанами – на первом этапе их было всего пять.

Инструмент фирмы «Кристиан Траншель» из музейной коллекции дополнен шестым открытым клапаном, расположенным возле раструба. Этот клапан предназначен для извлечения дополнительного звука «си» при строе «до». Остальные клапаны служат для извлечения хроматических полутонов. Художественное оформление инструмента построено на контрасте цвета разных металлов: венчик раструба и клапаны золотистого оттенка, а основной ствол имеет более темный медно-красный отлив.

Клапанный бюгельгорн был особенно популярен в Англии, где он почти всегда входил в состав военного оркестра. В 1813 году вышло руководство по игре на инструменте. Правда, автор переименовал его в «бюгельгорн Его высочества графа Кентского». Благодаря этому новый инструмент стал пользоваться колоссальным коммерческим успехом. Великий князь Константин Павлович Романов, услышав игру на бюгельгорне известного исполнителя Джона Дистина, заказал в Париже для себя копию английского инструмента. Большинство пособий по игре на бюгельгорне содержали переложения оперных арий и популярных песен.

В операх английских композиторов первой половины XIX века можно найти партии бюгельгорна. Дошли до нас сочинения той эпохи для солирующего инструмента с оркестром. Отдали дань увлечению бюгельгорном также и знаменитые композиторы: Россини в своих операх «Семирамида» и «Вильгельм Телль» и Мейербер в опере «Роберт-дьявол». Берлиоз в «Трактате по инструментовке» отмечал: «Инструмент этот не лишен подвижности и некоторые артисты даже замечательно играют на нем, но по тембру он не отличается от простого рожка».

Уже в наше время, в 1991 году английский композитор Саймон Проктор, отдавая дань традиции, написал Концерт для бюгельгорна с оркестром.

Редкие инструменты – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.

(повтор от 24.01.2019)

23 октября 5:00, 17:00 (мск)