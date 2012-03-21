В эфире «Экспомузыка». Латышский коклес

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 21.10.2019

В Музее музыки демонстрируются два латышских струнных щипковых инструмента – коклес. Один – 25-струнный, изготовленный в Риге в конце 1950-х годов. Он поступил в Музей в начале 60-х из Дирекции художественных выставок. Другой – 18-струнный, 20-х - 30-х годов, работы неизвестного мастера, был передан в экспозицию из Госфонда в начале 90-х.

Коклес (или Кокле) – старинный и самый распространенный латышский музыкальный инструмент. Появился он у прибалтийских племён. Фольклористы считают, что уже в 13 веке существовало сословие профессиональных музыкантов-исполнителей на коклес. Этот инструмент часто упоминается в былинах, преданиях и сказках. В одном из преданий рассказывается о том, как юноша спас от гибели в болоте старца, и тот в благодарность подарил ему коклес. При этом старец дал юноше напутствие, чтобы тот играл на нём для людей, лишённых «душевного покоя, который нельзя приобрести ни на серебро, ни на злато». В другом народном предании говорится, что струны коклес ‑ это расходящиеся солнечные лучи, а сам инструмент воплощает в себе душу человека.

Коклес имеет сходство с литовским кнклесом, эстонским кннелем, карело-финским кнтеле и русскими гуслями. Корпус коклеса – полый, в форме трапеции или крыла, с тонкой деревянной декой. В старину струны изготавливались из тонких кишок животных или растительных волокон. Позже из заменили металлические струны из стали или латуни. Первоначально у инструмента было 6-9 струн, затем их число возросло до десяти и более. В современных концертных коклес число струн достигает 25-ти. Нижняя струна обычно звучит постоянно, подобно бурдону, её называют «поющей» струной.

Коклес считался священным инструментом, потому выступал он, как правило, сольно, но иногда на нём также аккомпанировали пению. Например, в Латгалии его звучание сопровождало пение святочных песен. Танцевальную музыку на нём никогда не исполняли.

Коклес – музыкальный символ латышского народа. Сам инструмент и игра на нём включены в Культурный канон Латвии. Изображение коклеса можно встретить на почтовых марках – в 1991 году такая марка вышла в СССР, а в 2014 году – в Латвии. В 2013 году Банк Латвии выпустил монету достоинством в один лат с изображением коклеса на обратной стороне.

Народные музыкальные инструменты – это живая история музыки.

Нина Милешина

21 октября, 5:00, 17:00

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.