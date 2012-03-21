В эфире "Экспомузыка". Русская домра

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 17.10.2019

В Музее музыки хранится семейство оркестровых домр, созданных исполнителем на этом инструменте, дирижёром, этнографом Григорием Павловичем Любимовым. В отличие от традиционных домр, они имеют четыре струны и квинтовый строй, – как у струнных смычковых инструментов.

Интересна судьба Любимова. Родился он в семье народовольца Николая Андреевича Караулова. В 1905 году окончил Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества по классу контрабаса у Сергея Кусевицкого и теории музыки у Георгия Конюса. За участие в первой русской революции Любимов был арестован и сослан в Тобольск. После побега из ссылки изменил имя и фамилию. В 1908 году, стремясь расширить художественно-выразительные возможности домры и обогатить её репертуар, Григорий Павлович сконструировал 4-струнную домру. Позже были созданы её оркестровые разновидности – альт, тенор, бас и даже контрабас.

В 1915 году Любимов организовал квартет домр, в 1919 году – первый профессиональный государственный оркестр домр. В своей «Инструкции для кружков народных инструментов» он предлагал заменить трёхструнные домры на четырёхструнные «квинтовые» и исключить из состава народных оркестров балалайку, которую он считал «инструментом очень сомнительной музыкальной ценности».

Появление модернизированных любимовских домр вызвало резкую критику со стороны приверженцев оркестра Василия Андреева, куда входили также балалайки, гусли и другие русские народные инструменты.

7 июля 1920 года в Московской консерватории состоялось Особое совещание по вопросу выяснения истинной формы Государственного русского народного оркестра. В защиту оркестра Андреева выступил его ученик Борис Трояновский. Он отметил, что четырёхструнная домра своим устройством и тембром очень напоминает мандолину и, следовательно, не является исконным инструментом русского народа. По мнению Трояновского, главный недостаток оркестра Любимова – тембровое однообразие, а его стремление «исполнять классическую музыку по скрипичной партитуре приводит к искажению этой музыки из-за большой разницы между свойствами смычкового и щипкового инструмента». Конец цитаты.

В итоге оркестр Андреева сохранился и доказал свою творческую состоятельность. Но и 4-струнная домра Любимова не исчезла. Сегодня она широко распространена на Украине и в Беларуси. Она обладает бóльшим диапазоном, но значительно уступает трёхструнной в красоте и разнообразии тембра.

Деятельность Григория Любимова в 1920-е годы сыграла важную роль в развитии исполнительства на народных инструментах. По его инициативе была создана Государственная показательная мастерская народных инструментов. С 1926 года изучение народных инструментов было введено в Московской консерватории.

Редкие инструменты – это живая история музыки.

Е.Б. Сигейкина

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.

Эфир 17 октября в 5:00, 17:00 (мск)