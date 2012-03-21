В эфире «Экспомузыка». Гармонифлют

Экспомузыка

По будням 5:00, 17:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 16.10.2019

В конце 1960-х годов в Музей поступило от частных лиц два инструмента под названием гармонифлют или флют-гармоника. Оба инструмента изготовлены в Париже в конце XIX века.

Это музыкальный инструмент семейства гармоник, разновидность переносной фисгармонии. Изобретен он в середине 19-го столетия. Как правило, имеет клавиатуру в три или четыре октавы, меха – и металлические язычки, издающие чистые приятные звуки.

При игре гармонифлют держат на коленях, играют правой рукой, а левой приводят в движение меха. Нередко инструмент устанавливают на подставке, и тогда воздух в меха накачивают ножной педалью.

В начале XX века гармонифлюты были популярны в России. Вот воспоминания Юлии Дмитриевой, дарительницы одного из музейных инструментов:

«Флют-гармоника была привезена из-за границы в конце XIX столетия и подарена семье моего дедушки, в которой было много молодежи, любившей музыку и пение. Оканчивая среднюю школу, дочери одна за другой выходили замуж, оставляя родительский дом, а флют-гармоника от старших переходила к младшим. В начале 1900-х годов семья переехала из Тулы в Москву. Денег, зарабатываемых отцом, едва хватало на обучение. И мама решила поступить на работу преподавательницей пения. Флют-гармонику привезли из деревни, сшили ей чехол, перевязали ремнями с ручками – как чемодан. Занятия проходили в разных школах, инструмент приходилось возить с собой. А когда съезжались родственники, пели хором под звуки флют-гармоники. После революции мама стала ездить с флют-гармоникой преподавать музыку и пение в подмосковной Барвихе. Отец сделал санки, утеплил чехол для инструмента, а в зимнее время флют-гармонику завертывали сверху еще ватным одеялом».

Редкие инструменты – это живая история музыки.

Н.В. Милешина

(повтор от 21.01.2019г.)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.