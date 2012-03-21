В эфире «Экспомузыка». Домовые книги из усадьбы Ф.И. Шаляпина

Экспомузыка

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 15.10.2019

Творческий путь великого певца Федора Ивановича Шаляпина изучен досконально – и не только в музыкальной области. Общеизвестно гостеприимство, которым славилась шаляпинская усадьба на Новинском бульваре; нежное и заботливое отношение Федора Ивановича к детям.

В фондах Музея музыки сохранились домовые книги Шаляпиных за 1913 год, из которых можно узнать неизвестные детали повседневной жизни семьи, статьи ее расходов.

Всеми домашними делами управляла жена певца, Иола Игнатьевна. А книги расходов вела экономка. В частности, из них мы узнаём, что в усадьбе были проведены водопровод, электричество, газ, канализация, закупались дрова, сено для коз и многое другое.

Основные траты семьи состоят из 25 пунктов – начиная с расходов на еду, далее следуют одежда, электричество, телефоны, ремонт, расходы по дому, игрушки, подарки, лекарства, лечение… Выделялись деньги на содержание имений Плёс и Ратухино, на развлечения и театр, на жалование служащим, на настройку музыкальных инструментов. Запись «Тетя, Володя, Василий Иванович и школа» указывает на содержание воспитателей для детей. Последним пунктом значится «содержание Дивного», – видимо, домашнего питомца.

Отдельной статьей расхода указаны разъезды и путешествия. Есть специальная страница «экстра-расходы», где, в частности, указан прокат рояля – возможно, инструмент понадобился для какого-то особого концерта…

В домовых книгах сохранился договор о сдаче внаём французу Антуану Кребсу флигеля с гаражом. Это было помещение с двумя трехкомнатными квартирами, оснащенными электричеством и газом.

По книгам расходов можно судить о том, что жизнь семьи Шаляпиных была безбедной, счастливой и гармоничной. Хозяева усадьбы на Новинском бульваре часто принимали гостей, дети обучались в гимназиях, за усадьбой ухаживал целый штат служащих. В 1913 году никто из домочадцев не мог предложить, что скоро их уютный дом будет национализирован, и в нем разместится огромная коммунальная квартира…

(повтор от 08.01.2019г.)

Уникальные документы – это живая история музыки.

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