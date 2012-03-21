В эфире «Экспомузыка». Скудучяй

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 25.07.2019

В экспозиции Музея музыки среди литовских народных инструментов особое внимание привлекает скудучяй. Этот инструмент относится к типу многоствольных флейт, бытующих у многих народов. Он состоит из одиннадцати трубочек разной длины, расположенных веером.

В отличие от других подобных инструментов, трубочки не скреплены между собой. Их нижний конец закрыт, а верхний имеет два среза разной глубины с противоположных сторон. Каждая трубочка – скудутис – издаёт один звук, его высота зависит от длины и диаметра канала. Подстраивают инструмент, передвигая пробку в нижнем конце трубки, либо подсыпая в канал дробинки или горошины. Во время игры скудучяй прижимают к нижней губе, направляя струю воздуха на противоположный край трубок. Высокие звуки инструмента – резко свистящие, низкие – глуховатого тембра.

Играют на скудучяе на открытом воздухе и, как правило, в хорошую погоду – дело в том, что в дождливое время и при грозе деревянные трубки быстро впитывают влагу и звучат хуже.

Скудучяй – инструмент ансамблевый. Группа исполнителей состоит обычно из пяти-шести человек, а иногда и больше. Каждый музыкант играет на одной-трех трубках.

На скудучяе исполняются танцы и традиционные пьесы, связанные с особым литовским стилем сутартинес. Это многоголосная полифоническая музыка, ее главная особенность – движение голосов параллельными секундами. На скудучяе звучат и народные песни, основанные на своеобразной полиритмии. Каждая партия имеет свою ритмическую формулу, – ее определяют слоги, которые исполнитель произносит при игре.

Сутартинес – древнейший вид устного творчества литовцев. Способы исполнения передавались из поколения в поколение. Игра на скудучяе в традиции сутартинес считалась сложным и престижным занятием. Исполнители владели обширным репертуаром, который тщательно берегли. В наши дни сутартинес сохранился в основном на северо-востоке Литвы.

Скудучяй – один из древнейших и самых распространённых инструментов. На литовских праздниках песни выступают оркестры исполнителей на скудучяях, их количество доходит иногда до 800 человек. В репертуаре народных коллективов – оригинальные пьесы литовских композиторов и обработки народных песен, танцев, различные транскрипции и переложения.

Народные инструменты — это живая история музыки.

Сигейкина Е.Б.

25 июля 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.