В эфире «Экспомузыка». Аделина Патти - романтичная королева колоратуры

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 24.07.2019

В фондах Музея музыки сохранилось немало редких фотографий прославленных певиц. Поскольку снимки изначально были черно-белыми, цветное фото, о котором сегодня пойдет речь, – не исключение, а свидетельство особого отношения. Оно раскрашено вручную в известной парижской фотомастерской Ройтлингер, – ведь на нем изображена сама Аделина Патти! На представленной фотографии юная певица запечатлена в образе Маргариты из оперы «Фауст» Шарля Гуно.

Уроженка Сицилии, Патти выросла в Америке, а большую часть жизни прожила в Англии. Перед нами – типичная история Золушки: четвертая дочь, родившаяся в небогатой и незнатной семье актеров, благодаря своему таланту стала всемирно известной певицей, миллионершей, маркизой и владелицей замка в Уэльсе. Любимица Верди и Чайковского, она пела для английской королевы и русского царя, германского императора и французской императорской четы. Ее боготворила публика, на оперных спектаклях и концертах с ее участием залы были всегда переполнены.

Родители Патти, эмигрировав в поисках лучшей доли с Сицилии в Нью-Йорк, уже в 7 лет выпустили талантливую девочку на сцену, причем Аделина давала концерты практически каждые три дня, что помогло семье выбиться из нужды. Дебютировав в 15 лет как оперная дива, она быстро добилась успеха. Патти с триумфом выступала на лучших сценах мира, она снискала славу «серебряного» голоса, который восхваляли за исключительную свежесть и теплоту. Юность и грация, чистота и увлеченность вскоре сменились мастерством и осмысленностью исполняемых ролей, – и больше 50 лет Патти блистала в самых сложных оперных партиях.

Несмотря на нежный и хрупкий образ, создаваемый на сцене, Аделина Патти отличалась несносным нравом и жесткой деловой хваткой. Именно это помогло ей добиться невероятных по тому времени гонораров – 5 тыс. долларов за выступление, что многократно превосходило гонорары примадонн той эпохи. Избалованная вниманием публики, Аделина также охотно принимала подарки царственных особ и богатых поклонников – драгоценные украшения и дорогие презенты. Она окружила себя немыслимой роскошью – и на сцене, и в жизни.

Ее портреты писали известные художники, ее снимали фотографы всего мира. В музейной коллекции есть фотография, сделанная в Санкт-Петербурге. На ней знаменитая певица запечатлена в меховой шапочке и шубке, припорошенных снегом. Ее голос сохранился в записях, которые также находятся в фондах нашего музея.

Уникальные фотографии – это важная часть истории музыки.

24 июля 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.