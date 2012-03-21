В эфире «Экспомузыка». Дрезденские зимы Рахманинова

Экспомузыка

По будням в 13:00

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 23.07.2019

На фотокарточке, хранящейся в фонде Сергея Рахманинова, мы видим изумительно красивый немецкий дом в три этажа под черепичной крышей, с башенками, увитыми виноградом. В этом доме в Дрездене Сергей Васильевич Рахманинов с женой Наталией Александровной и дочерьми Татьяной и Ириной прожили три зимы: 1906-го, 1907-го и 1908-го годов.

Дом на Сидониен-штрассе, называемый «Гартен-Вилла» (Вилла в саду) нравился Рахманинову, как ни одна съемная квартира до того. «Живем мы здесь настоящими отшельниками: никого не видим, никого не знаем и сами никуда не показываемся, – писал Сергей Васильевич своему другу, певцу и композитору Михаилу Слонову. «Я работаю очень много и чувствую себя очень хорошо. Такая жизнь мне, на старости лет, очень нравится и вполне по мне сейчас». Конец цитаты.

На самом деле до старости было еще очень далеко: Рахманинову исполнилось только 33 года. Однако он нуждался в отдыхе от утомительного труда концертирующего пианиста и дирижера Большого театра. «Дрезденские зимы» стали для него возможностью без помех заниматься композицией. Зимой Рахманинов жил в Дрездене, весной возвращался в Москву, чтобы услышать в концертах свои новые сочинения, а на лето уезжал в любимое имение Ивановку в Тамбовской губернии.

В Дрездене композитором были написаны Первая соната для фортепиано, Вторая симфония, романсы опус 26. Под впечатлением от увиденной в Дрездене картины Арнольда Бёклина «Остров мертвых» Рахманинов создал симфоническую картину с тем же названием.

В Дрезденском оперном театре Рахманинов слушал оперу «Саломея» Рихарда Штрауса и вагнеровские оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры» и «Тристан и Изольда». «А еще видел оперетку «Веселая вдова», написал он другу Никите Морозову. – Хоть и сейчас написано, но тоже гениально. Я хохотал как дурак».

После окончательного отъезда Рахманинова за границу в 1917 году его гастрольные маршруты не раз пролегали через Германию, причем Дрезден был постоянным местом летнего отдыха. Наконец в 1931 году композитор смог осуществить свое давнее желание и построил первый в жизни собственный дом – имение Сенар в Швейцарии.

К нему вела прямая ниточка от рахманиновского дома в Дрездене, который мы видим на музейной фотографии.

Уникальные документы – это живая история музыки.

23 июля 8:45, 13:00 (мск)

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Российского национального музея музыки.